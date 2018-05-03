Dünya güvenlik devinin Avrupa ve Ortadoğu temsilcileri İstanbul’da buluştu

G4S’nin en önemli isimleri İstanbul Boğazı’ndaydı

G4S Global CEO’su Ashley Almanza, Grup CFO’su Tim Weller, G4S Avrupa ve Ortadoğu Bölge CEO’su Graham Levinsohn, Güney Avrupa Bölge CEO’su Andreas Paterakis, Benelüks Bölge CEO’su Jean-Paul Van Avermaet diğer grup yöneticileri ile Avrupa ve Orta Doğu Bölge’de yer alan Hollanda, Belçika, Birleşik Krallık ve İrlanda, Danimarka, Estonya, Litvanya, Letonya, Avusturya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Yunanistan, Malta, Kıbrıs, Sırbistan, Fas, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Bahreyn, Ürdün ülke müdürleri ve yöneticilerinin katıldığı G4S Bölge Yönetim Konferansı 2 gün sürdü. Organizasyon programı içinde bir de Boğaz turu yapan yöneticiler İstanbul’a hayran kaldı.

“Yeni yatırım fırsatları yolda”

Konferans için bu yıl İstanbul’un seçilmiş olmasından dolayı gurur duyduklarını belirten G4S Ülke Müdürü Kağan Gümüş: “ Üst düzey yöneticilerin katılımı ile gerçekleşen böyle önemli bir toplantıda bir çok ülkeden misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğu bir yana; ülkemizi güvenli bulmaları, Avrupa ve Orta Doğu’yu içine alan yeni bölgesel yapılanmamızda bu konferans için ilk olarak İstanbul’u seçmiş olmaları, kendilerini konferans boyunca ve sonrasındaki aktivitelerimizde güvenli hissetmeleri, onlara bu intibayı oluşturabilmiş olmamız ve konferans sonunda ülkemizden memnun ayrılmaları aynı zamanda yeni yatırımlar açısından da gönül rahatlığıyla karar almaları için bir fırsat doğurmuştur” diye konuştu.

2023 için hedef 1 Milyar TL ciro

G4S gerek Grup olarak gerekse de Türkiye olarak, Türkiye’ye yatırımlarını sürdürecek, ülkemizin potansiyeline olan inancını, artan istihdam rakamları ve ülkemize getirilen iş bilgisi olarak devam edeceğini söyleyen Gümüş: “2023 yılında 1 Milyar TL ciro hedefi ile ülkemizin, güvenlik alanında en yenilikçi, en innovatif ve paydaşlarına en yüksek değeri, en uygun maliyette sunan lider güvenlik şirketi olma vizyonumuzu taçlandıran bu organizasyon “Dünyanın En Büyük Güvenlik Şirketi’nin” ülkemize verdiği değerin bir kez daha altını çizmektedir” dedi.