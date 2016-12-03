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Dünya halıyı Gaziantep’ten alıyor

Güneydoğu’dan bu yılın Ocak-Kasım aylarında 1 milyar 173 milyon 177 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi.

Dünya halıyı Gaziantepten alıyor

03 Aralık 2016 12:55

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Selahattin Kaplan, yaptığı açıklamada, bölgeden farklı kalemlerden yapılan ihracatın 7 milyar 123 milyon 123 bin dolar olduğunu belirterek, bunun 1 milyar 173 milyon 177 bin dolarını halının oluşturduğunu söyledi. Türkiye’nin halı merkezinin Gaziantep olduğunu vurgulayan Kaplan, “Şehrimizde dokunan halılar dünyanın farklı kıtalarına satılıyor. Artık halı denildiğinde akla Gaziantep geliyor” dedi.

EN FAZLA MAKİNE HALISI İHRAÇ EDİLİYOR

Kaplan, halı grupları arasında en fazla ihracatın makine halısıyla yapıldığını anlatarak, “Halı ihracatının önemli bir bölümünü makine halısıyla gerçekleştiriyoruz. 11 aylık dilimde 1 milyar 103 milyon 676 bin dolarlık makine halısı ihracatına imza atıldı. Aynı dönemde 66 milyon 794 bin dolarlık tüfte halı, 1 milyon 902 bin dolarlık el halısı ve 806 milyon dolarlık da kilim ihracatı yapıldı. Emeği geçen ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

EN FAZLA İHRACAT ORTADOĞU ÜLKELERİNE

Ülke gruplarına bakıldığında Ortadoğu ülkelerinin 520 milyon 719 bin dolarlık halı ihracatıyla ilk sırada yer aldığını söyleyen Kaplan, "Ortadoğu ülkelerini, 218 milyon 452 bin dolarla Amerika ülkeleri izledi. Halı ihracatımızda 179 milyon 975 bin dolarla AB ülkeleri üçüncü sırada bulunuyor. 106 milyon 232 bin dolarla Afrika ülkeleri dördüncü ve ihracatın kalan kısmını da diğer bölgeleri gerçekleştiriyoruz. Ülkeleri incelediğimizde de 233 milyon 902 bin dolarla Suudi Arabistan halı ihracatı yaptığımız ilk ülke olarak dikkati çekiyor. Bu ülkeyi 202 milyon 609 bin dolarla Birleşik Devletler takip ederken, üçüncü en çok halı ihracatı yaptığımız ülke Irak’a da 91 milyon 683 bin dolarlık satış yapıldı. Halı ihracatının kalan kısmını da diğer ülkelere gerçekleştiriyoruz" dedi.

Halı ihracatında birliklerin dağılımına da değinen Kaplan, GAİB’in 1 milyar 173 milyon 177 bin dolarla en fazla halı ihracatı yapan birlik olduğunu, GAİB’i 429 milyon 465 bin dolarla İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin (İTKİB) izlediğini ve üçüncü en çok halı ihracatı yapan birliğin de 60 milyon 325 bin dolarla Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) olduğunu sözlerine ekledi


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