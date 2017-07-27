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Dünya Hepatit Günü'nde uzmanından önemli uyarılar

Doç. Dr. Selma Tosun, pek çok insanın hepatit olduğunun farkında olmadan yaşadığını ve hiçbir belirti olmaksızın bu virüsü taşıyor olabileceğine dikkat çekerek, düzenli olarak kan tetkiki yapılması veya hepatit aşısıyla korunulabileceğini söyledi.

Dünya Hepatit Gününde uzmanından önemli uyarılar

27 Temmuz 2017 09:08
Dünya Hepatit Günü'nde uzmanından önemli uyarılar - Tıkla İzle

Dünya genelinde hepatite karşı dikkat çekebilmek için her yıl kutlanan 28 Temmuz Dünya Hepatit Farkındalık Günü sebebiyle konferans veren İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu, Erişkin Aşı Derneği Başkanı Doç. Dr. Selma Tosun, "Günümüzde viral hepatitler (bulaşıcı sarılık hastalıkları) hem ülkemizde hem de dünyada halen ciddi halk sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle hepatit B ve hepatit C (B ve C tipi sarılık) mikropları değişik yollarla kişilere bulaşmakta, çoğu zaman fark edilmeden hastalık geçirilebilmektedir. Ancak hastalığı geçirenlerin bir kısmı tümüyle iyileşmediği ve bu kişilerde yıllar geçtikçe ciddi karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açabildiği için bu hastalıklardan korunmak oldukça önemlidir" dedi.

"Artık tedavisi mümkün"

Dünya genelinde yaklaşık 2,5 milyon kişinin hepatit olduğu bilgisini paylaşan Tosun, artık hem hepatit B hem de hepatit C hastalıklarının hem kontrol altına alınması hem de tedavisi mümkün olduğunu söyledi.

Aşı olarak korunabilirsiniz

Ailesinde hepatit B hastası olan kişilerde hepatit B olma olasılığının çok yüksek olduğunu dile getiren Doç. Dr. Tosun, herkesin belli aralıklarla mutlaka kan tetkiki yaptırması gerektiğini ve hepatit b aşısı olarak korunma yoluna gidebileceğini söyledi.

Kişisel malzemeleri paylaşmama uyarısı

Hepatitin kan ve diğer vücut sıvılarıyla, deri bütünlüğünün bozulduğu durumlarda (kesik, sıyrık, açık yara vb), cinsel ilişki ve hepatit taşıyıcı gebeden bebeğine şeklinde bulaşabildiğine işaret eden Doç. De. Selma Tosun, ortak kullanılan tıraş bıçağından bile enfeksiyonun geçebileceğini dile getirdi.
Hepatitin bulaşmasına karşılık korunma yollarını da anlatan Doç. Dr. Tosun, tıraş bıçağı, ustura, diş fırçası gibi kişisel malzemeleri paylaşmaktan kaçınma, cinsel ilişkilerde prezervatif kullanmanın da önemli olduğunun altını çizdi. 

Mihrap Düzöz - Halil Karahan


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