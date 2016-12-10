Macaristan'da 15 ülkenin şampiyon takımlarının katılımıyla yapılan Dünya Kulüpler Güreş Şampiyonası'nda finalde İran’ın Sina Sanat takımına 5-3 yenilerek 2. olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grekoromen Güreş takımı kafilesi yurda döndü.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüp Güreş Şube Sorumlusu Gürkan İzzet Paksoy, “Şampiyonaya giderken kulüp başkanımız Bahattin Ulusan’a Rio Olimpiyatları’nda yakalanan başarıyı taçlandırma sözü vermiştik. Çok iyi maçlar çıkaran ve Dünya Kulüpler 2.’si olan sporcularımızı ve teknik ekibimizi canı gönülden kutluyorum. İstanbul Büyükşehir Ailesi olarak zor bir süreçten geçen ülkemizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Grekoromen Güreş Takımı kafilesi şu sporculardan oluşuyor:

"59 kiloda Mustafa Sağlam, 66 kiloda Atakan Yüksel, 71 kiloda Selçuk Can, Cengiz Aslan, 74 kiloda Emrah Kuş, Serkan Akkoyun, 80 kiloda Selçuk Çebi, Burhan Akbudak, 85 kiloda Metehan Başar, Kansu İldem, 98 kiloda Cenk İldem ve 130 kiloda Rıza Kayaalp."