Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Dünya İkincisi İstanbul Büyükşehir Güreş Takımı, yurda döndü

Dünya İkincisi İstanbul Büyükşehir Güreş Takımı, yurda döndü

Macaristan'da yapılan Dünya Kulüpler Güreş Şampiyonası'nda 2. olarak önemli bir başarıya imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grekoromen Güreş Takımı, yurda döndü.


10 Aralık 2016 17:08

Macaristan'da 15 ülkenin şampiyon takımlarının katılımıyla yapılan Dünya Kulüpler Güreş Şampiyonası'nda finalde İran’ın Sina Sanat takımına 5-3 yenilerek 2. olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grekoromen Güreş takımı kafilesi yurda döndü.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüp Güreş Şube Sorumlusu Gürkan İzzet Paksoy, “Şampiyonaya giderken kulüp başkanımız Bahattin Ulusan’a Rio Olimpiyatları’nda yakalanan başarıyı taçlandırma sözü vermiştik. Çok iyi maçlar çıkaran ve Dünya Kulüpler 2.’si olan sporcularımızı ve teknik ekibimizi canı gönülden kutluyorum. İstanbul Büyükşehir Ailesi olarak zor bir süreçten geçen ülkemizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Grekoromen Güreş Takımı kafilesi şu sporculardan oluşuyor:
"59 kiloda Mustafa Sağlam, 66 kiloda Atakan Yüksel, 71 kiloda Selçuk Can, Cengiz Aslan, 74 kiloda Emrah Kuş, Serkan Akkoyun, 80 kiloda Selçuk Çebi, Burhan Akbudak, 85 kiloda Metehan Başar, Kansu İldem, 98 kiloda Cenk İldem ve 130 kiloda Rıza Kayaalp." 

Etiketler: güreş takımı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç