Dünya ikincisi Yasemin Adar'a Fair-Play ödülü

Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) milli güreşçi Yasemin Adar'ın Dünya Fair Play Özel Diploması kazandığını duyurdu. Konsey yaptığı açıklamada, Macaristan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kg yarı finalinde Yasemin Adar'ın rakibi Macar güreşçi Zsanett Nemeth'in dizinden sakatlanmasının ardından sergilediği davranıştan ötürü ödülü aldığını belirtti. Açıklamada ayrıca başarılı güreşçinin karşılaşma süresince rakibinin sakat dizine hiç hamle yapmadığını ve zarar vermekten kaçındığını ifade etti.

Bu davranışı nedeniyle Yasemin Adar'ın Dünya Fair Play Özel Diploması'na layık görüldüğünü açıklayan Konseyin Başkanı Dr. Jeno Kamuti, "Türkiye Yasemin Adar ile iftihar etmelidir" dedi.

Dünya Güreş Federasyonu Büro Üyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu'nun Temsilcisi Rodica Maria Yaksi, Yasemin Adar adına Dünya Fair Play Özel Diplomasını Dr. Jeno Kamuti'den teslim aldı.