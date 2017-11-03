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Dünya iPhone X'e hücum etti

Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, iPhone X alabilmek uzun kuyruklar oluşturdu.

Dünya iPhone Xe hücum etti

03 Kasım 2017 14:14

Dünyanın dört bir yanından binlerce insan, bugün piyasalarda yer alacak olan iPhone X'e ilk göz atanlardan olmak için iPhone mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Günler öncesinden Apple mağazalarının karşısında beklemeye başlayan kullanıcılar telefonları satın almayı bekledi. Tüm dünyada inanılmaz bir coşkuyla karşılanan iPhone X, görülmeyecek kalabalıklarla karşı karşıya kaldı.

Apple Ceo'su Tim Cook, iPhone X'in çok güçlü bir başlangıç yaptığını açıkladı. Apple'ın 10. yıldönümünde sunulan iPhone X, telefonun kilidini açan Face ID de dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey donanım ve yeni özelliklerle dolu. iPhone X, Çin'de, ABD'de, İngiltere'de, Singapur'da, Avustralya'da, Hindistan'da ve Japonya'da olmak üzere 50'den fazla pazarda satışa sunulacak. 

Etiketler: apple, iPhone X

 

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