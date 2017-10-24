Karatede uluslararası takvimin en önemli organizasyonları arasında yer alan 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, İspanya’da başlıyor. 25-29 Ekim tarihleri arasında Tenerife kentinin ev sahipliği yapacağı şampiyonada Türkiye Karate Milli Takımı tam kadro mücadele edecek.

Santiga Martin Arena’da düzenlenecek şampiyonada 109 ülkeden yaklaşık 1700 karatecinin mücadele edeceği açıklanırken, madalyalar 33 ferdi, iki takım dalında olmak üzere toplam 35 dalda dağıtılacak.

Karate Milli Takımı, İspanya’daki organizasyonda 18 bayan, 21 erkek sporcuyla mücadele edecek.

KATACILAR TATAMİYE İNECEK

25 Ekim Çarşamba günü başlayacak şampiyonanın açılış gününde ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde ferdi kata müsabakalarının elemeleri ve finalleri yapılacak.

Bayanlar ferdi kata dalında ümitlerde Ayşe Yılmaz, gençlerde Esilay Kılıç, 21 yaş altında da son Dünya üçüncüsü unvanıyla Dilara Bozan tatamiye çıkacak. Erkekler ferdi kata dalında ise ümitlerde Enes Özdemir, gençlerde Selahattin Güngel, 21 yaş altında Emre Vefa Göktaş ülkemizi temsil edecek.

Müsabakalar, Türkiye saati ile 12.00’de başlayacak. Madalya mücadeleleri ise Türkiye saati ile 20.00’de yapılacak.

GENÇLİK OLİMPİYATLARI’NA PUAN VERECEK

Bu seviyedeki en büyük organizasyon olan şampiyona, 2018 yılında Arjantin’de yapılacak 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’na da puan verecek. Gençler kategorisindeki sporcular, aynı zamanda Buenos Aires 2018’e kota alabilmek için mücadele verecek. Kota müsabakaları ise 1 Haziran 2018 tarihinde sona erecek.