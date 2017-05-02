Dünya kültür mirası sezon finali yaptı

Balıkesir ve Dursunbey’in kültürünü tüm dünyada sergileyen ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası içine alınan barana geceleri kış sezonunu kapadı. Her yıl ekim ayında başlayan ve mayıs ayında son bulan bu tarihi kültürün sezon finali çiğ köfte eşliğinde gerçekleşti. Barananın sezon finali programına ev sahipliğini Ümit Kalkmaz isimli ahbap yaparken, programa Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Garnizon Komutanı Başar Akın, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Faruk Gürsoy, Belediye Meclis Üyesi Vacit Kahvecioğlu, davetliler ve çok sayıda barana ahbabı katıldı. 2016 sezonunun son Barana Gecesinde barana ahbapları söyledikleri türküler ile ev sahibini selamladı. Programa özel çiğ köfte ziyafeti de düzenlenirken, söylenen türküler eşliğinde çiğ köfteler de hazırlandı.

Uzun yıllardan bu yana İstanbul’da yaşayan ve dedelerinden bu kültürü sıklıkla duyan Erdoğan Avcı isimli vatandaş da bu geceye katılarak kültürün devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gecenin ev sahipliğini yapan Ümit Kalmaz ve DUFAD Başkanı Halil Erkek, barana kültürü ile ilgili açıklama yaptı.

Hüdayi Demirhan



