Dünya Kupası son 16 turunda erken finaller

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda A, B, C ve D gruplarındaki müsabakaların sona ermesinin ardından son 16 turundaki eşleşmeler de belli oldu. Şu ana kadar belli olan karşılaşmaların 2’si erken final niteliğinde. Avrupa’nın iki güçlü ekibi Fransa ile Portekiz, Güney Amerika’nın güçlü takımları Arjantin ve Uruguay ile mücadele edecek. n Uruguay, B Grubu ikincisi Portekiz’le, B Grubu birincisi İspanya, A Grubu ikincisi Rusya ile eşleşirken, C Grubu birincisi Fransa, D Grubu ikincisi Arjantin’le, D Grubu birincisi Hırvatistan da C Grubu ikincisi Danimarka ile karşılaşacak.

Belli olan son 16 turu müsabakalarının programı şöyle:

30 Haziran Cumartesi

17.00 Fransa-Arjantin

21.00 Uruguay-Portekiz

01 Temmuz Pazar

17.00 İspanya-Rusya

21.00 Hırvatistan-Danimarka