Dünya Kupası’nda Fernando Muslera rüzgarı

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera rüzgarı esiyor. Uruguay’ın file bekçisi Muslera, A Grubu’nda oynadıkları Mısır, Suudi Arabistan ve Rusya karşılaşmalarında kalesini gole kapattı ve takımının lider olarak gruptan çıkmasında büyük rol oynadı.

32 yaşındaki kaleci, turnuvadaki 32 takım arasında gol yemeyen tek kaleci konumunda bulunuyor. Son olarak D Grubu’nda Hırvatistan’ın İzlanda karşısında yediği golle Muslera, turnuvada gol yemeyen tek file bekçisi oldu. Son 16 turunda Portekiz ile eşleşen Uruguay'ın bu turda da en büyük kozlarından biri yine Muslera olacak.

Galatasaray'dan Muslera için 'Nazar boncuğu' paylaşımı

Galatasaray, Muslera’nın bu başarısını sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımlayarak kutladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca başarılı kalecinin performansı için ‘Nazar boncuğu’ fotoğrafı paylaştı.

2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig’deki Galatasaray’ın şampiyonluğunda da büyük katkıları olan Uruguaylı kaleci, 33 maçta 33 gol yemişti.

Oğuzhan Ort