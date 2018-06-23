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Dünya Kupası'nda müthiş maç

FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika, Tunus’u 5-2 mağlup etti.

Dünya Kupasında müthiş maç

23 Haziran 2018 17:16

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda heyecan G Grubu’nda yaşandı. Grubun ikinci maçında Belçika ile Tunus, Spartak Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Belçika, 6. dakikada Eden Hazard ile 1-0 öne geçerken, 16. dakikada Romen Lukaku ile farkı 2’ye çıkardı. Tunus, 18. dakikada Dylan Bronn ile farkı 1’e indirdi. 45+4. dakikada tekrar sahneye çıkan Lukaku, ilk yarının 3-1 sona ermesini sağladı. 

İkinci yarıya da hızlı başlayan Belçika, 51. dakikada Hazard’ın ayağından bulduğu golle skoru 4-1 yaptı. 90. dakikada Michy Batshuayi attığı golle farkı 4’e yükseltirken, 90+3. dakikada ise Tunus, Wahbi Khazri ile attığı gole maçın skorunu tayin etti. (5-2) Bu maçla birlikte puanını 6’ya yükselten Belçika, gruptan çıkmayı garantiledi. Tunus ise iki karşılaşma sonrasında puan almadı ve turnuvadan elendi. 

Lukaku attığı gollerle turnuvadaki gol sayısını 4’e yükseltti ve liderlik koltuğunda olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yu yakaladı. 

Kasımpaşa’da oynayan Syam Ben Youssef, ilk 11 başladığı mücadelede sakatlandığından dolayı 41. dakikada yerini Yohan Benalouane’ye bıraktı.  

Oğuzhan Ort

 

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