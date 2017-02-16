16-17 Şubat tarihlerinde İran’ın Kermanşah kentinde düzenlenen 2017 Serbest Güreş Dünya Kupası müsabakalarının ilk günü tamamlandı. 8 sıklette yapılan müsabakalarda Türkiye istediği sonucu alamadı. Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül ile Olimpiyat Üçüncüsü Soner Demirtaş’ın sakatlığından dolayı katılamadığı turnuvada Türkiye Şampiyonu sporcular İran’ın güreşçilerine karşı etkili olamayarak 8-0 yenildi. Turnuvada öğleden sonra Moğolistan takımıyla karşılaşan ay-yıldızlılar, 5-3 devirdi.

YARIN HİNDİSTAN İLE KARŞILAŞACAK

Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı yarın B Grubu’nda yer alan Hindistan takımıyla karşılaşacak. Türkiye, Hindistan’ı takımını yendiği takdirde grup ikincisi olarak Dünya Kupasında üçüncülük maçı yapma hakkı kazanacak. Burada Türkiye’nin karşısına Azerbaycan veya Rusya takımlarından biri çıkacak.