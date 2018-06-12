Dünya Kupası'nın en genç 7 ismi

Dünya Kupası'na sayılı günler kala takımlar 23 kişilik kadrolarını açıklarken, turnuvada boy gösterecek olan 7 futbolcu, 1998 yılında Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan sonra doğdu. 20 yaşın altında olan 7 futbolcudan en dikkat çekeni, geçtiğimiz sezon başında Monaco'dan 180 milyon Euro'ya Paris Saint Germain'e transfer olan Kylien Mbappe. 19 yaşındaki Fransız yıldız gibi büyük bir çıkış yakalayan bir diğer isim de, bu sezon Liverpool formasıyla dikkatleri üzerinde toplayan ve İngiltere Milli Takımı kadrosuna dahil olan Trent Alexander Arnold. 7 Ekim 1998 yılında dünyaya gelen futbolcu, İngiltere'nin en genç oyuncusu. Turnuvanın en genç ismi ise, Avustralya Milli Takımı kadrosunda bulunan Daniel Arzani. Melbourne forması giyen Arzani, 4 Ocak 1999 yılında dünyaya geldi.

4 isim Afrika Kıtası'ndan

Kylien Mbappe, Trent Alexander Arnol ve Daniel Arzani haricinde 20 yaş altında 4 futbolcu daha Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Bu futbolcuların ortak özelliği ise Afrika Kıtası takımlarının formalarını giymesi. Real Madrid'de oynayan sağ bek Achraf Hakimi, Fas Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyor. 4 Kasım 1998 doğumlu futbolcu, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. 4 Ekim 1998'de doğan Senegal'li sağ bek Moussa Wague ile 19 Haziran 1998 doğumlu Panama'lı orta saha Jose Luis Rodriguez, Belçika Ligi'nde mücadele ediyor. Wague, Eupen'de forma giyerken, Rodriguez de Gent'te oynuyor. Dünya Kupası'nda 20 yaşını doldurmayan tek kaleci olarak dikkat çeken Nijeryalı Francis Uzoho, İspanya 3. Lig ekiplerinden Deportivo Fabril forması giyiyor.

Bozhan Memiş

