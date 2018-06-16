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Dünya kupasının kılıçlı muhafızları

Dünya Kupası’nda Rusya’da güvenlik önlemleri yüksek düzeyde tutulurken Soçi ve Rostov bölgelerinde ise Rus asayişi kılıçlarla sağlanıyor.

Dünya kupasının kılıçlı muhafızları

16 Haziran 2018 13:22

Dünya Kupası’nın Rusya ayağında futbolun coşkusu tüm hızıyla devam ederken, bir taraftan Ruslar sorun yaşanmaması için büyük önlemler alıyor. Rusya’nın en güneyinde bulunan sahil şehri Soçi’de ise farklı bir güvenlik ekibi görev yapıyor. Rusların Krasnodar bölgesinde yaşayan Rus Kazakları olarak bilinen halktan seçilen güvenlik ekibi, tarihi kıyafetleri ve kılıçlarıyla güvenliği sağlıyor. Uzun boylu, güçlü ve sert olmalarıyla ünlü Rus Kazakları, Soçi’de bulunan Fisht stadyumundaki İspanya - Portekiz maçıyla görevlerine başladı. Stadyum çevresinde ve şehir içlerinde görülen Kazaklar, sık sık kılıçlarıyla da gösteri yaptı. Krasnodar valiliğinden verilen bilgiye göre Soçi’de oynanan İspanya - Portekiz maçında 500 Rus Kazak güvenlik birimi görev yaptı.
Erhan Altıparmak
 

 

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