Dünya Kupası’nın piyasa değeri en düşük kadrosu

Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan 32 takımın kadrosundaki piyasa değeri en düşük isimlerden oluşan ilk 11’in toplam maliyeti 2 milyon 650 bin Euro. En değerli kadronun 1 milyar 220 milyon Euro olduğu turnuvada, iki takım arasındaki toplam fiyat farkı 1 milyar 217 milyon 350 bin Euro olarak dikkat çekti. Rusya’da gerçekleşecek olan Dünya Kupası’nın piyasa değeri en düşük ismi ise ev sahibi ekibin efsane savunmacılarından Sergey Ignashevich. CSKA Moskova forması giyen 38 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 bin Euro. Turnuvanın 8 milyon 430 bin Euro’yla piyasa değeri en düşük takımı olan Panama’dan kadroya 5 isim girdi.

Kaleci - Ikechukwu Ezenwa (Nijerya)

Nijerya’nın kadrosunda bulunan Ikechukwu Ezenwa, file bekçileri arasında piyasa değeri en düşük isim. 150 bin Euro bonservis bedeli belirlenen Ezenwa, Nijerya’nın Enyimba Aba takımında forma giyiyor.

Sağ bek: Ian Smith (Kosta Rika)

İsveç’in Norrköping takımında forma giyen Ian Smith, Kosta Rika’nın kadrosunda Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Smith’in bonservis bedeli 250 bin Euro.

Stoper - Sergey Ignashevich (Rusya)

Rusya’nın futboldaki sembol isimlerinden olan Sergey Ignashevich, bu turnuvanın ardından futbola veda etmeye hazırlanıyor. CSKA Moskova forması giyen 38 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 bin Euro. Bu rakam, turnuvadaki en düşük piyasa değeri olarak da dikkat çekiyor.

Stoper - Fidel Escobar-Filepi Baloy (Panama)

Rusya’nın kadrosundaki Ignashevich’in ardından güncel piyasa değeri en düşük olan iki futbolcu da Panama’nın kadrosunda bulunuyor. ABD takımlarından New York forması giyen Fidel Escobar ile Guatemala’nın CSD Municipal takımında oynayan Felipe Baloy’un piyasa değerleri 175 bin Euro.

Sol bek - Nilson Loyola (Peru)

Kadrodaki en pahalı ikinci futbolcu. Peru’nun Melgar takımında forma giyen Nilson Loyola’nın güncel piyasa değeri 425 bin Euro. Turnuvadaki sol bek oyuncuları içinde ise piyasa değeri en düşük isim olarak dikkat çekiyor.

Ön libero - Abdullah Al-Khaibari (S.Arabistan)

Suudi Arabistan’ın genç futbolcusu, ülkesinde geleceğin yıldız adaylarından birisi olarak gösteriliyor. Al-Shabab Riyad forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 50 bin Euro.

Sağ açık - Danial Arzani (Avustralya)

19 yaşındaki futbolcu, kadrodaki en genç isim olarak öne çıkıyor. Ülkesinin Melbourne takımında forma giyen Arzani’nin piyasa değeri 50 bin Euro.

Sol açık - Daniel Colindres (Kosta Rika)

Kosta Rika’nın Deportivo Saprissa takımında forma giyen Daniel Colindres’in güncel piyasa değeri 325 bin Euro.

Merkez orta saha - Armando Cooper (Panama)

Kadronun en pahalı oyuncusu, 10 numara pozisyonunda forma giyen Panama’lı futbolcu Armando Cooper. Şili’nin Club Universidad takımında forma giyen Cooper’ın piyasa değeri 450 bin Euro.

Forvet - Luis Tejada (Panama)

Kadronun hücum hattını Panama’lı futbolcular oluşturuyor. Peru’nun Sport Boys Callao takımında forma giyen Luis Tejada’nın güncel piyasa değeri 175 bin Euro.

Forvet - Blas Perez (Panama)

Guatemala Ligi’nde Municipal forması giyen Blas Perez, piyasa değeri en düşük olan forvet olarak dikkat çekiyor. Panama’lı futbolcunun güncel değeri 150 bin Euro.

Bozhan Memiş