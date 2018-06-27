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Dünya Kupası'nın sembolü Meksikalı Javier kayboldu

Meksika’da Dünya Kupası’nın düzenlendiği Rusya’ya gelmek için karısından izin alamayan ve arkadaşları tarafından yapılan maketiyle popüler olan Meksikalı Javier’in Rusya’da kaybolduğu açıklandı.

Dünya Kupasının sembolü Meksikalı Javier kayboldu

27 Haziran 2018 16:29

Dünya Kupası mücadeleleri tüm hızıyla devam ederken, en ateşli ve kalabalık taraftarlar içerisinde Meksikalılar da yer alıyor. Kendilerini “Ingue Su Matrushka” olarak tanımlayan Meksikalı 5 kişilik arkadaş grubundan Javier karısından izin alıp Dünya Kupası'nın düzenlendiği Rusya’ya gelemeyince arkadaşları onu tüm dünyaya rezil etmeye karar verdiler. Zekice bir plan ile arkadaşlarının maketini yapan çılgın grup üyeleri, maketi Rusya’da 11 şehirde düzenlenen tüm maçlara götürdü. Popüler olan Javier isimli Meksikalı, karısından izin alıp Rusya’ya geldi. Rusya’da önce Ekaterinburg’ta, daha sonra Rostov’da görülen Javier isimli taraftar daha sonra ortadan kayboldu. Meksikalı taraftarın gözaltına alındığı iddiaları üzerine Rus polisi, Javier’in gözaltına alınmadığını ama kayıp şikayetleri üzerine arama çalışmalarının başladığını duyurdu.  

Erhan Altıparmak

 

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