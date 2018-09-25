Dünya liderleri Trump'a güldü

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler'in 73'üncü Genel Kuruluna hitap ederken ilginç bir çıkış yaptı. Donald Trump'ın “Benim yönetimim altında ABD, tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti” sözü üzerine dünya liderleri yüksek sesle gülmeye başladı. Trump şaşırarak, “Bu tepkinizi beklemiyordum” diyerek konuşmasına devam edebilmek için yükselen kahkahaların sona ermesini bekledi.

“Sadece ABD için değil tüm dünya için”

Trump konuşmasının devamında, “ABD'nin ekonomisi gelişiyor. Güvenliğimizi gittikçe arttırdık. Askeri gücümüzü en güçlü hale getirdik. ABD daha güçlü, daha güvenli, daha zengin bir ülkedir. İki yıl önce ben göreve başlamadan öncesine kıyaslayın. Biz bunları sadece ABD halkı için değil dünya için yapıyoruz. Ulusların komşularının haklarını koruduğu ortamlarda, güvenlik, barış ve özgürlük yükselişte olur” ifadelerini kullandı.