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"Dünya Ligler Forumu'nun üyelik davetini kabul ettik"

"Dünya Ligler Forumu'nun üyelik davetini kabul ettik"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Süper Lig’in marka değerini yükseltmek için Dünya Ligler Forumu’nun üyelik davetini kabul etmeye karar verdiklerini açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı bugün kasım ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Başkan Fikret Orman yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Aylık Kulüpler Birliği toplantımızda Kulüpler Birliği olarak kulüp başkan ve temsilcileriyle 6222 nolu yasayı madde madde değerlendirdik. Yasayı incelediğimizde bazı maddelerde istemeden sporseverleri çok tehlikeli durumlara sokabilecek düzenlemeler içerdiğini gördük. Kulüpler Birliği olarak hukuk kurulumuzla bu maddelerin düzeltilmesi konusunda çalışmamızı yapıp ilgili bakanlıklara görüşlerimizi bildireceğiz. Kulüplerimiz için çok önemli olan bu yasanın tüm paydaşlar tarafından değerlendirilip daha önceki örneklerde yaşandığı gibi acele davranılmamasını ilgili mercilere öneriyoruz. Ayrıca kulüpler birliği olarak Türk futbolunun dünyada daha fazla temsil edilmesi Süper Lig'imizin marka değerini daha yüksek seviyelere taşınması için Dünya Ligler Forumu'nun üyelik davetini kabul etmeye karar verdik."  

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