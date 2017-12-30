Dünya mirası için bir katkı daha gerçekleşmek üzere

Afrika, Avrupa ve Orta Doğu gibi farklı bölgeleri ve ülkelerinden öğrenim görmeye gelen Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri; Asya; Beşeri Bilimler Fakültesi ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof .Dr. Mohammad Hossein Keshavarz ile İşletme Fakültesi doktora öğrencisi Tara Wilson Gürler denetimi altında;toplamda 240 öğrencinin katılımı ile, günümüzün kültürler arası ticaret sorunlarını konuştukları 15 saatlik video ve ses kayıtlarını topladı. Elde edilen ana kayıtlar dışında, öğrencilerin kişisel olarak cep telefonlarına yaptıkları kayıtlar da literatüre dâhil edildi.



Kültürler arası ticari iletişim araştırmaları kayıt altına alınıyor

Akademik yılın güz dönemi içerisinde gerçekleştirilen ve röportaj tekniğine dayanan söyleşiler, GAÜ Medya Departmanı'nda kayıt altına alındı. Röportajların halen devam ettiği bilgisi de verilen çalışmanın henüz tamamlanmamasına rağmen; grup tartışmalarının ilk sonuçlarının, konuşma analizine etnografik 'umut verici' bir yaklaşım sunduğu da belirtildi.



Kayıtlar sırasında sistematik olarak uluslar arası ticari dil olan 'İngilizce' kullanılırken, aynı zamanda; Araştırmaya katılan öğrenciler, İngilizce'nin iletişim aracı olarak kullanılmasının nasıl bir anlam oluşturduğunu, bağlı problemleri nasıl çözdüğünü ve eleştirel düşünme yeteneklerini ne yönde geliştirdiğine dair bakış açılarını da inceleme ve değerlendirme şansı da buldu.