Dünya Müslüman Alimler Birliği Esenler'de toplandı

3 Kasım'da başlayan ve 50 ülkeden yaklaşık 100 alimin yer aldığı Dünya Müslüman Alimler Birliği Beşinci Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda İslam’ın güncel ve ilgilenilmesi gereken sorunları, ihlal edilmemesi gereken esaslar gibi konular ele alındı. Toplantı, bugün sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlandı. Toplantıya Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el- Karadavi, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Dünya Müslüman Âlimleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadavi, Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye Şube Başkanı Abdulvahap Ekinci ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının sonunda bir konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Biz, bu toprakların çocukları olarak tarihin büyük sorumluluğunu üzerinde taşıyan bir milletin çocuklarıyız. O açıdan ümmetin nerede bir derdi varsa o derdi kendimize dert edinmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizler bugün sizleri misafir ederken, hocam bana böyle bir toplantı yapacağız dediğinde ben hiç tereddüt etmeden tabi ki misafir ederiz dedim. Biz buna ev sahipliği yapmayacaksak kim yapacak diye hemen daveti kabul ettim. Hemen teklifi kabul ettiğimde aslında buradan çıkacak kelimelerin, buradan çıkacak cümlelerin, her bir ümmetin bağrından çıkan nesle, hangi ışığı taşıyacağını merak ettiğimi de ifade etmek isterim. Bizler, gerçekten bazı şeyleri duyduğumuzda iç dünyamızdaki pırıltıların zedelendiğini ama bazı şeyleri de duyduğumuzda iç dünyamızdaki pırıltıların ziyadesiyle arttığını görüyoruz. Bu açıdan sizlerden duyacağımız ses, sizlerin bize vereceği ufuk çok önemlidir. Bizler sizleri misafir etmekle bu ufku alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Emrah Kuş

