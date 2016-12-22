Yemek yeme eylemi öncelikle insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yapılan en birincil ihtiyaç. Bununla beraber yemek toplumun aynası olarak kabul edilebilir. Dünya üzerinde de hemen her ülkenin kendine özgü bir mutfağı ve yemek yeme kültürü vardır. Yemek kültürü, bugün birçok ülkenin en büyük zenginliklerinden biri olarak kabul edilir. Birçok ülke, özellikle turizm ve tanıtım alanlarında mutfak kültürlerini ön plana çıkararak bir adım öne geçiyor. ‘Dünya Mutfakları’ dersinde öğrencilere mutfaklar hakkında geniş bilgi verdiklerini ifade eden Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Emrah Yıldız, yemek ve kültür arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu dile getirdi.

“Öncelikle kendi kültürümüzü tanımamız gerekiyor”

‘Dünya Mutfakları’ isimli dersin ilk bölümünde Avrupa ve Amerika mutfaklarını, ikinci bölümünde ise Asya, Orta Doğu ve Uzak Doğu mutfaklarını tanıttığını belirten Yıldız, fakülte olarak öğrencilere dünya standartlarında aşçılık eğitimi verdiklerini ifade etti. Yıldız, “Böylelikle dünyadaki önde gelen mutfak kültürlerini tanıyarak öğrencilerin bu mutfakların özellikleri hakkında geniş bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz. Genel olarak uygulamalı bir ders ama dersi uygulamaya başlamadan öncesinde yaklaşık 4 hafta mutfakları kültürel bazda, coğrafi ve tarihi anlamda tanıyoruz. ‘Mutfaklar nasıl gelişmiştir? Özellikleri nelerdir? Neden bu mutfakları anlatıyoruz da diğer mutfakları anlatmıyoruz?’ gibi sorulara cevap buluyoruz bu dersimizde. Kültürleri tanıyoruz ama öncelikli amacımız öğrencilerin kendi kültürlerini tanımalarını sağlamak. Her ne kadar ‘Dünya Mutfakları’ isimli ders olsa da kendimizi iyi bildikten sonra dünyada neler oluyor sorusunu çok daha iyi analiz edeceklerini düşünüyoruz” dedi.

“Birçok kültür yemekleriyle ön plana çıkıyor”

Ülkelerin tanıtılmasında ve turizm faaliyetlerinde yemek kültürünün önemine dikkat çeken Yıldız, şunları dile getirdi: “Kesinlikle mutfak, kültürleri en iyi tanıtan unsurlardan bir tanesi. Çünkü bir İtalya denildiği zaman akla hemen oranın yemekleri geliyor. Ya da Fransa denildiğinde de ilk akla oranın yemekleri geliyor. Uzak Doğu’da Çin ya da Japonya denildiğinde hemen oranın yemekleri ön plana çıkıyor. Türkiye’de aynı şekilde ismiyle anıldığında yemekler ön plana çıkıyor. Birçok kültür, dünyada önde gelen kültürleri çoğu ve köklü kültürlerin çoğu yemekleriyle ön plana çıkıyorlar. Kültürü tanıtmak ilk etapta yemeklerini hatırlayarak ve anarak ortaya çıkıyor. Bu bakımdan yemek ve kültür ilişkisi çok sıkı ve birbiriyle iç içe olan bir ilişki.”

Burak Tekin - Kadir Arslan