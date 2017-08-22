Dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası Facebook'a giriyor

“Facebook geçen ay 2.000.000.000. kullanıcısını kutladı.” Sıfırları saymak zor oluyor değil mi? Milyar diyelim daha kolay olsun. Artık dünyada internete penetre ve Facebook kullanmayan insan, kullanan insan sayısından daha az. “Parti kur oy verelim” aforizmasını kullanacak olursak Mark parti kurarsa dünyanın başbakanı olabiliyor yani.

Biraz Türkiye rakamlarından bahsedecek olursak açıklanan rakam Türkiye’de 48 Milyon. Facebook planlama araçları bu rakamı 40-45 milyon aylık aktif olarak veriyor. Yani 40 milyondan fazla aktif profile sahip bir mecra.

Bu insanları sadece %36’sı kadın. Burada iş ilginçleşiyor. İnsanın aklına fake profiller konusu geliyor. Ancak orada ölçülebilir rakamlar olmadığı için oraya girmiyorum. En yoğun kullanım zannedilenin aksine 18-24 aralığında değil, 25-34 aralığında. Matematiksel olarak birisi 6 yaş birisi 9 yaş olduğu için ağırlıklı oran hala 18-24’te olabilir ancak davranış grubu olarak 25-34 grup olarak daha büyük.

Bu insanların %55’i evliymiş. %2 nişanlı, %7 ilişkisi var, %35 ilişkisi yok. Sosyolojik tespitlere girerek hadsizlik yapmayacağım ama evli olmayan ilişkinin toplam %9 olması bana biraz az geliyor. Kim alıyor bu kadar çeyizi? Kime iletişime yapacak evlilik döneminde mobilya, yatak, mutfak malzemesi markaları?

Facebook kullananların %70’i üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahip insanlar. TÜİK verilerine göre 10 milyona yakın üniversite ve üzeri mezuniyete sahip insan var Türkiye’de. Arada 18 milyonluk bir fark var. Sanırım burada da biraz dürüstlük problemimiz var.

Tüm bu verilerden şunu çıkartabiliriz. Facebook çok çok büyük bir kitleyi temsil ediyor. Örneklem olarak tüm ülkeyi yansıtıyor. Çok küçük gruplar hariç her hedef kitle grubu Facebook içerisinde yerini alıyor. Ancak hepsini kabul etsek de bunların üzerine farklı kaynaklardan sağlama yaparak analiz yapmak daha doğru olacaktır.

