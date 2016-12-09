Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Otomotiv Konferansı farklı ülkelerden gelen 427 katılımcıyla 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Otomotiv sektörünün önde gelen firmalarının yöneticileri bu etkinlik kapsamında sektörünün trendleri ve geleceği üzerinde fikir alışverişi yapma şansı buldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne açıklamalarda bulunan Günsel Dış Operasyonlar Sorumlusu Sertel Tanta, “Günsel olarak, marka bilinirliğimizin artması ve yeni temaslar kurmak amacıyla sponsor olduğumuz bu etkinlikte sektöre dair güncel bilgiler elde etmenin yanı sıra, hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için ortaklaşa çalıştığımız otomotiv yan sanayi yöneticileriyle olumlu temaslarda bulunduk.” diyerek etkinliği değerlendirdiği bildirildi.

“Elektrikli Araç Teknolojisi Çok Yakın Zamanda Günlük Hayatın Parçası Olacak…”

Açıklamada elektrikli araçların geleceğine de değinen Tanta, “Konferans süresince, aldığımız olumlu geri dönüşler bizlere bir kez daha gösterdi ki, elektrikli araç teknolojisi tahmin ettiğimizden çok daha yakın bir zamanda günlük hayatımızın bir parçası olacak ve Günsel bu teknolojinin yerli üreticisi konumuna gelecektir.” dedi.

Doç. Dr. İrfan GÜNSEL: “Fabrikanın Temeli 16 Aralık’ta KKTC’de Atılacak…”

Konuyla ilgili basına bilgi veren Doç. Dr. İrfan Günsel, KKTC’nin ilk yerli otomobili Günsel’i üretecek fabrikanın temellerinin 16 Aralık 2016 tarihinde KKTC’de atılacağını söyledi. Günsel’in bir yıl içinde yollarda olmasını planladıklarına dikkat çeken İrfan GÜNSEL, iki yıl içinde de seri üretime geçmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

KKTC’nin bilim, ekonomi, inovasyon ve teknoloji alanlarında geldiği noktayı göstermek için Günsel’in uluslararası etkinliklere katılımına önem verdiklerine değinen Doç. Dr. İrfan Günsel,“Dünyanın dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerde, Günsel ülkemizin simgesi ve gurur kaynağı olmaya devam edecektir” dedi.

