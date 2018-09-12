Dünya Ralli Şampiyonasında geri sayım başladı

8 yıl aradan sona yeniden ülkemize dönen ve 2018 yılında Türkiye'de düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olan organizasyon, 13 Eylül Perşembe günü saat 18.30'da Marmaris Netsel Marina önünde start seremonisi ile başlayacak. Pilotların imza ve fotoğraf seansının ardından saat 20.00'de Atatürk Meydanı'ndan başlayacak olan ‘Turkey Full Speed' seyirci özel etabında seyirciler Dünya Ralli Şampiyonası'nı takip eden teknoloji harikası otomobiller ve efsane pilotların muhteşem performanslarını yakından izleme şansı bulacak.

Rallinin ilk günü Ula bölgesinde

896 kilometre uzunluğundaki parkurda, toplam uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçecek olan efsane pilotlar, 14 Eylül Cuma sabahı 07.00'de Marmaris Asparan'daki servis alanından güne başlayacak. Rallinin ilk gününde sırasıyla Çetibeli (38.10 km), Ula (21.90 km) ve Çiçekli (12.55 km) etaplarını ikişer kez geçerek 18.33'ten itibaren yine Asparan'da günü tamamlayacaklar. Türkiye Ralli Şampiyonası'nı takip eden ekipler de, rallinin sadece cuma günü koşulacak 145 km'lik özel etaptan oluşan bölümünü geçerek şampiyonaya puan taşıyacaklar.

Cumartesi günü rota Gökova Körfezi

15 Eylül Cumartesi sabahı 07.42'de bir kez daha Asparan'daki servis alanından güne başlayacak olan ekipler, bu kez Gökova Körfezi'ne yönelerek Yeşilbelde (36,00 km), Datça (10,70 km) ve İçmeler (20,40 km) etaplarını ikişer kez geçecekler ve rallinin ikinci gününü 17.46'dan itibaren yine Asparan'da kurulu servis parkta tamamlayacaklar.

Etaplar denizden de izlenebilecek

Denize sıfır koşulacak etaplarda Datça etabının yaklaşık 4 kilometrelik bölümü Sarıliman koyundan tekne ile takip edilebilecek. Yine aynı gün 08.35-10.00 ve 13.25-15.00 saatleri arasında koşulacak olan Yeşilbelde etabının yaklaşık 3 kilometrelik bölümü Malderesi Koyu tarafından, 2 kilometrelik bir başka bölümü de Bördübet Koyu tarafından da denizden izlenebilecek.

Avantaj etabı Servis Park'ta bitiyor

Rallinin son günü olan 16 Eylül Pazar, 09.25'te direksiyon başına geçecek olan ekipler, Marmaris (7,12 km), Ovacık (8,04 km), Gökçe (13,25 km) etaplarını geçtikten sonra Marmaris-2 adıyla geçilecek olan Power Stage (avantaj etabı) ile ralliyi noktalayacaklar. Bu etabın servis alanının girişinde bitiyor olması da Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki ‘ilk'lerden birisi olacak. Rallinin finiş seremonisi ve ödül töreni de saat 14.28'den itibaren Asparan Servis Park'taki podyumda gerçekleştirilecek.

155 kanaldan 800 milyon kişiye ulaşacak

Dünya Ralli Şampiyonası yarışlarını her yıl bizzat organizasyona katılarak 5 milyona yakın seyirci takip ediyor ve yarışları yıl boyunca 155 televizyon kanalından 800 milyondan fazla kişi seyrediyor. Ülke tanıtımı ve turizmi açısından da büyük önem taşıyan Türkiye Rallisi, ülkemizin eşsiz güzelliklerini, kültürümüzün zenginliğini ve insanlarımızın misafirperverliğini dünyaya tanıtma ve diğer ülkelerle aramızdaki dostluk bağlarını güçlendirme imkanı da verecek.

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