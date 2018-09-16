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Dünya Ralli Şampiyonası'nda podyum belli oldu

Dünya Ralli Şampiyonası'nda podyum belli oldu
Dünya Ralli Şampiyonası'nda podyum belli oldu

Dünya Ralli Şampiyonasında şampiyon Estonyalı Ott Tanak, 2. Finlandiyalı Jari-Mattilatvala 3. ise Yenizelandalı Hayden Paddon oldu.

Türkiye'de 10 yıl aradan sonra Muğla Marmaris'te gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası'nın son gününde pilotlar şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştı. Son etapta yarışan araçlar parkurlarda tozu dumana kattı. Zaman zaman heyecanlı anların yaşandığı yarışlarda pilotlar oldukça zorlu buldukları Türkiye Rallisi'nde heyecan ile korkuyu aynı anda yaşadı.

Dünya Ralli Şampiyonasında şampiyon Estonyalı Ott Tanak, 2. Finlandiyalı Jari-Mattilatvala 3. ise Yenizelandalı Hayden Paddon oldu. Şampiyonda 4.'lüğü Finlandiyalı Teemu Suninen 5.'liği Norveçli Andreas Mikkelsen aldı.

KORKUTAN KAZA

Öte yandan, Marmaris-Datça etabında bir otomobil, yol kenarındaki çam ağacına çarptı. Kazanın hemen ardından araçtan çıkan pilot ve yardımcısı kaputu açıp kontrol ettiği sırada yarış otomobili birden alev topuna döndü. Ormana da sıçrayan yangın bölgede hazır bekleyen ekipler tarafından söndürülürken, ilginç kaza ve sonrasında meydana gelen yangın anbean kaydedildi.
 

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