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'Dünya Saati' etkinliğine Avcılar Belediyesi’nden destek

Avcılar Belediyesi küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen "Dünya Saati" etkinliğine ortak olarak Belediye Başkanlığı binasının ışıklarını karartarak destek oldu.

Dünya Saati etkinliğine Avcılar Belediyesinden destek

24 Mart 2018 23:44
'Dünya Saati' etkinliğine Avcılar Belediyesi’nden destek - Tıkla İzle

Doğa dostu belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Avcılar Belediyesi, biyolojik çeşitliliği korumayı ve insanın doğayla uyum içinde yaşayacağı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Dünya Saati uygulamasına belediye başkanlığı binasının ışıklarını karartarak destek oldu. Avcılar Belediyesi, 24 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30-21.30 arasında tüm Dünya ile eş zamanlı olarak başkanlık binasının ışıklarını söndürdü. Bu yıl 'Dünyaya Bağlan' sloganı ile gerçekleştirilen Dünya Saati uygulamasında dünyanın ve insanlığın en büyük sorunu olan iklim değişikliği için farkındalık oluşturmaya çalışıldı.

"Doğa Dostu Belediyecilik" anlayışıyla içinde yaşanılan dünyayı güzelleştirme ve doğal kaynakların korunmasına yönelik sorumluluğa dikkat çeken Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Biyolojik çeşitliliği korumak ve insanın doğayla uyum içinde yaşayacağı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmak bizim görevlerimiz arasında ayrıca bir önem arz etmektedir. Tüm dünyada farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan Dünya Saati uygulamasına Belediye Başkanlığımızın binasının ışıklarını karartarak destek olduk. Küresel iklim değişikliği hepimizi ilgilendiren ciddi bir sorundur. Bunu önlemek adına yeşili korumalı ve doğal kaynaklardan doğru bir şekilde yararlanmalıyız. Belediyemizin öncülük ettiği bu kampanyanın hedefine ulaşması bizi ayrıca mutlu edecektir" ifadelerini kullandı  

 

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