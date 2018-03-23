'Dünya Saati'ne Allianz Türkiye’den destek

Dünya Saati etkinliği kapsamında, Sidney Opera Binası, Paris Eyfel Kulesi, Londra Buckingham Sarayı, New York Empire State Binası ve Türkiye’nin anıt binalarıyla birlikte,Türkiye’nin LEED Platin sertifikalı ilk kulesi olan Allianz Tower’ın ve İzmir’deki operasyon merkezi Allianz Kampüs’ün ışıkları da iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 1 saat kapalı kalacak.

Sigorta sektörünün güçlü finans kuruluşlarından Allianz Türkiye, tüm dünyada iklim değişikliğine ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF-World Wide Fund For Nature) öncülüğünde düzenlenen Dünya Saati'ne bu yıl da destek veriyor. Türkiye’nin, Çevre Dostu Binalar Konseyi tarafından verilen LEED Platin sertifikasına sahip ilk kulesi olduğu belirtilen Allianz Tower’ın ve İzmir’de kurulan yeni operasyon merkezi Allianz Kampüs’ün ışıkları, 24 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 arasında 1 saat süreyle sönecek.

Allianz Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, "Sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik modelini uygulayan şirket olma sorumluluğuyla verdiğimiz sözü tuttuk. Daha iyi bir çevre için çevresel ayak izimizi azaltmak adına 2017 yılında 2016’ya oranla yüzde 20 daha az elektrik, yüzde 6,3 daha az su ve kişi başına yüzde 7 daha az kağıt tükettik. Alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yüzde 26 artırdık. Seyahatlerden kaynaklanan karbon ayak izimizi, teknolojinin etkin kullanımı sayesinde yüzde 4,3 oranında düşürmeyi başardık. İki ana binamızla ‘Dünya Saati’ uygulamasına katılarak bu çabalarımızı vurgulamak istedik" dedi.

11’inci kez yapılacak Dünya Saati etkinliği kapsamında Sidney Opera Binası, Paris Eyfel Kulesi, Londra Buckingham Sarayı ve New York Empire State Binası’nın yanı sıra Türkiye’de de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Dolmabahçe Sarayı, Dolmabahçe Saat Kulesi, İzmir Saat Kulesi ve Sultanahmet Camii’nin de ışıkları söndürülecek. Ayrıca birçok il ve kurum da etkinliğe destek verecek.

Dünya Saati uygulaması nedir?

Dünya Saati iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için düzenlenen dünyanın en büyük çevre etkinliklerinden birisidir. Yüzlerce kentte, milyonlarca insanın bir saatliğine ışıklarını kapatarak küresel iklim değişikliğine dikkat çektiği Dünya Saati, 2007 yılında Avustralya'da başladı. Bu yıl 10’uncusu hayata geçirilecek olan etkinlik kapsamında, kentleri ve ülkeleri temsil eden anıtsal yapılar başta olmak üzere binlerce binada ışıklar 1 saatliğine kapatılıyor.