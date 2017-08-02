Dünya şampiyonu Ali Doğan memleketinde mehterle karşılandı

Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının sonuçlarına göre IFMA- Uluslararası Muaythai Federasyonu Tarafından en iyi sporcuların seçilerek katılımı sağlanan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 4 yılda bir düzenlenen ve Polonya’nın Wroclow kentinde gerçekleşen Dünya Oyunlarında Muaythai‘de 81 kiloda altın madalya kazanan Ali Doğan yurda döndü. Havayolu ile memleketi Kayseri’ye gelen Ali Doğan’ı karşılamak için ailesi, sporcu arkadaşları ve vatandaşlar Erkilet Havaalanı’na geldi. Burada Dünya Şampiyonu Doğan’ı coşkuyla karşılayan gruba Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da eşlik etti. Türkiye’ye bir ilk yaşatan Dünya Şampiyonu Ali Doğan, dünyanın en iyilerinin yarıştığı organizasyonda Milli Marşı dinlettikleri için gururlu olduğunu ifade ederek, "Duygular anlatılmaz yaşanır. Zoru başardık. Dört yılda bir düzenlenen dünya oyunlarında 35 branştan 3 bin 500 sporcunun katılımıyla oynanan organizasyonda ülkemizi temsil ettik. İstiklal Marşımızı dinlettik. Çok gururluyuz, onurluyuz. Başta federasyon Asbaşkanımız Halil Demir ve Antrenörüm Göksel Dinmez olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aileme ve sevdiklerime çok teşekkür ediyorum. Buraya gelip beni bu saate kadar bekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Hepiniz var olun. Ne mutlu Türk’üm diyene" ifadelerini kullandı.

Murat Eskici: "Bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise şehre bu gururu yaşattıkları için teşekkürlerini ileterek, "Başta sporcumuza antrenörümüze, ülkemize, milletimize, şehrimize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum başarıları daim olsun diyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.

Göksel Cingöz: "Dünya'nın en iyilerini yendik ve Dünya şampiyonu olduk"

Dünya Şampiyonu Doğan’ın Antrenörü Göksel Cingöz yaşadığı mutluluğu aktararak, "Öncelikle bu şampiyonluğu bu topraklar uğruna toprak olan tüm şehitlerimize armağan ediyorum. Dünyanın en iyi dövüşçülerinin oluşturduğu bu şampiyonada rabbim onların ruhunu şad etsin. Onları düşünerek çıktık ve Dünya'nın en iyilerini yendik, Dünya şampiyonu olduk. Başta sporcumuzu, il müdürümüzü, Asbaşkanımız Halil Demir’e ve buraya toplanan yüzlerce arkadaşa teşekkür ediyorum, Allah sizlerden razı olsun. Bu ülke bölünmez. Bu gençler gerçekten çok değerli gençler. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek" şeklinde konuştu.

Halil Demir: "Üçüncülük koparmak bile çok zorken şampiyon olduk"

Muaythai Asbaşkanı Halil Demir de Kayseri olarak bir ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yıldır peş peşe bir takım şeyler güzel gitmeye başladı. Burada Halil Durna federasyon başkanımızın, Sayın Hasan Yıldız Başkan Vekilimizin bütün buradaki dostlara, yetkililerimize, müdürlerimize teşekkür ediyorum. Buraya gelip destek veren herkese çok çok selamları var. O gururu bizimle paylaşmak isterlerdi ama kısmet olmadı. Biz de burada Kayseri olarak bir ilke imza attık. Dünya oyunları 4 yılda bir yapılıyor ve en iyiler geliyor. Oradan 3.’lük bile koparmak çok zorken 1 şampiyon bir de 3.’lük alarak geldik. Üç sporcuyla gittik zaten. Ali de buradaki şehitlerimizin, dökülen kanların, toprağa giden o insanlarımızın ruhu için dövüştü. Her vurduğu yumrukta, darbede bunu hissettirdi, alnından öpüyorum. Bizi gururlandırdı. Herkese ayakta İstiklal Marşı okutturdu, gözyaşı içinde dinledik, çok duygulandık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz sağ olsun var olsun.”

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı da, “Birlik ve beraberliğe ihtiyacın olduğu günlerde, dünyanın en iyilerinin geldiği dünya şampiyonasında Ali Doğan’ın kendilerini gururlandırdığını söyleyerek “Ne mutlu Türk’üm diyene" dedi.

Şampiyon sporcu Ali Doğan, karşılamanın ardından alandan ayrıldı.

Turan Bulut



