17-27 Kasım tarihleri arasında Rusya’nın St Petersburg şehrinde yapılan ‘Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda Rus rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olan Tuğrulhan Erdemir, baba ocağı Kars’ta davul zurna eşliğinde bayraklarla karşılandı.

Dünya Şampiyonu milli sporcu Tuğrulhan Erdemir ile Dünya Üçüncüsü Nejat Ekinci'yi, Harakani Havaalanı’nda Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Gürsel Polat, TFF Temsilcisi Metin Rıza Akıl, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Camelettin Güven, Antrenör Kıvanç Buru, kurum ve daire amirleri, sporcuların aileleri ve çok sayıda Karslı karşıladı.

Sporcular havaalanı çıkışında sevinçlerini aileleri ve kendilerini karşılayanlarla paylaştı. Davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşılanan milli boksörler, elde ettikleri başarının gururunu yaşadılar.

“İstiklal Marşımızı okuttu, bayrağımızı dalgalandırdı”

Tuğrulhan Erdemir’in babası Yakup Erdemir, “Biz çok gururluyuz. Ülkemiz adına, şehrimiz adına bize yaşattığı bu gururdan dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Tabi Rusya’da olan bir maçtı, final maçında Rus rakibini yendi. İstiklal Marşımızı okuttu, bayrağımızı dalgalandırdı. Bundan iyi bir şey olmaz. Mutluyuz, sevinçliyiz. Allah herkese böyle bir sevinç nasip etsin” dedi.

“Maçı izlerken duygulandım, sevindim”

Dünya Şampiyonu oğlunu havaalanında bekleyen anne Münevver Erdemir ise karşılaşmayı izlerken duygulandığını söyledi.

Anne Münevver Erdemir, “Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Allah her zaman hepsine nasip etsin, böyle bir duygu anlatılmaz ancak yaşanır. Maçı izlerken inanılmaz bir duygu yaşadım. Ne diyeyim, heyecan, sevinç, hüzün hepsini bir arada yaşadık. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

"Zorlu bir maçtı ama aldım"

Dünya Şampiyonu genç boksör Tuğrulhan Erdemir de, “Rusya’nın St Petersburg şehrinde yapılan Dünya Şampiyonası’nda şampiyon oldum. Finalde Rus rakibimle karşılaştım. Zorlu bir maçtı ama maçı aldım. İstiklal Marşımızı en iyi şekilde okuttum. Çok şükür Türkiyemize ve Karsımıza altın madalyayı getirdim” diye konuştu.

Şampiyonada 64 kiloda Rus rakibi Sergei Margarian'ı 3-0 yenen milli boksör Tuğrulhan Erdemir, annesi Münevver Erdemir’e sarılarak mutluluğunu paylaştı. Küçük kardeşini kucağına alan Tuğrulhan Erdemir, bir süre kardeşiyle sohbet etti. Başarılı sporcular, daha sonra araç konvoyu ile şehir turu attı.

Işık Çapanoğlu