Diğer
Kategoriler

Dünya şampiyonu Charr, Türk vatandaşı olmak istiyor

Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu Suriye asıllı Mahmut Ömerriat Manuel Charr, “Cumhurbaşkanı uygun görürse Türk vatandaşı olurum” dedi.

Dünya şampiyonu Charr, Türk vatandaşı olmak istiyor

21 Şubat 2018 19:10

Türk vatandaşı olmak için ilk adımı atan ve Türkiye vizesi alan Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu Suriye asıllı Mahmut Ömerriat Manuel Charr, Ankara’ya geldi. Ünlü boksör, dünya şampiyonu olduğu zaman altın kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmişti. Charr, şampiyonada kazandığı altın kemeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etmek ve Türk vatandaşı olmak için Erdoğan’la görüşecek. Esenboğa Havalimanı’nda İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibine konuşan şampiyon boksör Charr, “Ben Erdoğan’a kemerimi ona hediye edeceğim diye maçtan önce söz vermiştim. Bugün buraya barış elçisi olarak geldim. Türkiye 4 milyon mülteci kabul etti. Bu sebeple çok mutluyum” dedi.

“CUMHURBAŞKANI UYGUN GÖRÜRSE TÜRK VATANDAŞI OLURUM”

Şampiyon boksör Charr, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün buraya geldim. Öncelikle tanışacağız daha sonra kemeri Erdoğan’a takdim edeceğim. Cumhurbaşkanı uygun görürse ‘Türk vatandaşı’ olurum. Benim eşim Türk. Türkiye’yi çok seviyorum. Boks kariyerimden sonra İstanbul’a gelip burada bir ev alarak hayatımın kalan kısmını burada geçirmek istiyorum.”

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Suriye asıllı Mahmut Ömerriat Manuel Charr ve danışmanı aynı zamanda Avrupa Malatyalı Girişimciler Derneği (AMGD) Genel Başkanı Rasim Saka, Cumhurbaşkanlığından tahsis edilen özel araçla Havalimanı’ndan Külliye’ye doğru hareket etti.

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç