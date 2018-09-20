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Dünya şampiyonu dopingli çıktı

Dünya şampiyonu dopingli çıktı
Dünya şampiyonu dopingli çıktı

Dünya Boks Şampiyonu Suriye asıllı boksör Mahmud Ömer Manuel Charr’ın, alınan numunesinde doping maddesine rastlandığı açıklandı. Amerikalı Fres Oquendo ile yapacağı WBA şampiyonluğu maçı öncesi numunesinin pozitif çıkması sonucu unvan maçı şimdilik iptal edildi.

Suriye asıllı boksör Mahmud Manuel Ömer Charr'ın, 31 Ağustos tarihindeki antrenmanında alınan numunesinde yapılan doping kontrolü sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Charr'ın örneğinde anabolik steroidler epitrenbolon ve drostanolon bulunduğu ifade edildi. Doping uzmanı Fritz Sörgel, Charr'ın idrarında rastlanan maddelerin sporcuların adalelerini güçlendirmek için kullandıkları maddeler olduğunu söyledi. 

Hakkındaki iddiaları asılsız olarak nitelendiren 33 yaşındaki Mahmud Ömer Manuel Charr, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Antrenmandan geliyorum, herhangi bir madde almadım. Çıkan sonuç karşısında şok oldum. Klitschko'ya karşı kullanmadım da Fres Oquendo gibi yaşlı bir boksöre karşı mı kullanacağım? Neden böyle bir şey yapayım ki? Daha güçlü rakiplere karşı kullanmadım, buna karşı hiç kullanmam" dedi.  

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