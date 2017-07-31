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Dünya Şampiyonu Güreşçi Selçuk Çebi’nin acı günü

Dünya Şampiyonu güreşçi Selçuk Çebi’nin, 81 yaşında hayatını kaybeden babası Hasan Çebi bugün Trabzon’un Araklı ilçesinde son yolculuğunu uğurlandı.

Dünya Şampiyonu Güreşçi Selçuk Çebinin acı günü

31 Temmuz 2017 18:34

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi’nin babası Hasan Çebi için bugün Araklı ilçesi Küçük Camii’de ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Çebi, namazın ardından Özgen mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon Büyük Şehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Boksör Selçuk Aydın, spor camiasının tanınmış isimleri, yakınları ve dostları katıldı.

Gökmen Şahin 

Etiketler: Selçuk Çebi


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