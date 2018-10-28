Dünya şampiyonu Metehan Başar'ın hedefi hedefi Olimpiyat altını

Budapeşte'deki Laszlo Papp Arena'da 114 ülkeden 900 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 87 kilo finalinde 2015 dünya şampiyonu Ukraynalı Zhan Beleniuk'i 2-1 yenerek üst üste ikinci kez

dünya şampiyonu olan Başar, amcası Hakkı Başar'ı şampiyonlukta geçmiş oldu. Başar, birinci turda Kanadalı Phillip Raweriio Barreiro'yu 9-0, ikinci turda Cezayirli Adem Boudjemline'yi 3-2 yendi. Çeyrek finalde ise Gürcü Roberti Kobliashvili ile 1-1 sona eren mücadelede son puanı aldığı için adını yarı finale yazdıran Metehan, yarı finalde Rus Bekkhan Ozdoev'i 2-1 yenerek finale yükselmişti.

"Ben de buraya inanarak gelmiştim"

Şampiyon güreşçi Metehan Başar, karşılaşmaların ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Aile güreş yaptıklarını aktaran Başar, "Amcam Avrupa ve dünya şampiyonu Hakkı Başar. Biz buraya güçlü bir takımla geldik. Hem serbest, hem de grekoromen, hem bayanlar olmak üzere. Bugüne kadar altın madalya çıkmamıştı, hep kıl payı ucundan döndük. Bu altın madalyayı almak bana nasip oldu. Ben de buraya inanarak gelmiştim. Allah'a şükür altın madalyayı aldım. Altın madalyayı Türkiye'ye armağan ediyorum'' diye konuştu.

"Altın madalyayı amcam Hakkı Başar'a armağan ediyorum"

Rakibi Ukraynalı güreşçinin çok güçlü bir güreşçi olduğu sorusunu da yanıtlayan Başar, Zhan Beleniuk'in 2015 yılının dünya şampiyonu, Rio Olimpiyatları ikincisi olduğunu ve kendisinin de bu şampiyonaya son dünya şampiyonu olarak geldiğini belirterek, ‘‘Kendime güveniyordum, korkacak bir şeyim yoktu. Maçta benim idaremde geçti. Güzel bir maç neticesinde altın madalyaya ulaştım. Biz amcam Hakkı Başar ile beraber çalışarak buralara geldik. Bu altın madalyayı da kendisine armağan ediyorum. O da çok mutlu olmuştur. İnşallah bundan sonra önümüzde Tokyo Olimpiyatlar'ı var. Oradan da altın madalya getirirsem ülkeme çok mutlu olacağım'' diye sözlerini tamamladı.

Mehmet Başaran

