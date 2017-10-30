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Dünya Şampiyonu mezarı başında anıldı

Milli Boksör Sinan Şamil Sam’ı mezarı başında anan Boks Federasyonu Başkan’ı Eyüp Gözgeç, “Dünya'da sayılı sporculardan biriydi. Onun gibi bir sporcunun artık Türkiye’ye geleceğini zannetmiyorum” dedi.

Dünya Şampiyonu mezarı başında anıldı

30 Ekim 2017 19:07
Dünya Şampiyonu mezarı başında anıldı - Tıkla İzle

Dünya şampiyonu halk arasında ‘Boğazın Boğası’ diye bilinen eski milli boksör Sinan Şamil Sam ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı. Karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sam'ı mezarı başında anmaya katılanlar arasında bulunan Boks Federasyonu Başkan’ı Gözgeç, “Sam’ın vefatının ikinci yılında sporcularımızla buradayız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Türk sporunda yeri doldurulamayacak bir ağır sıkletti. Dünya'da sayılı sporculardan biriydi. Onun gibi bir sporcunun artık Türkiye’ye geleceğini zannetmiyorum. Sporcunun geldiği yer önemli ama orayı muhafaza etmesi orada kalması daha önemli. Bunun için önce sağlık, sonra güzel yaşam ve dikkatli yaşamak lazım. Ömrümüz yettiğince buraya dua okumak için geleceğiz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ziyarette yer alan, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, federasyon çalışanları, antrenörler ve sporcular, dualar okuyarak kabristandan ayrıldılar. 

Cem Geçim - Seyid Fatih Poyraz
 

Etiketler: Şamil Sam

 

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