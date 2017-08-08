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Dünya şampiyonu Muhammet Emin Bay'a havalimanında davullu zurnalı karşılama

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu tarafından (CMAS) Rusya’nın Tomsk kentinde düzenlediği yarışmada Dünya Şampiyonu olan Gaziantepli Milli Yüzücü Muhammet Emin Bay Gaziantep Havalimanında davul zurna ve baklava ile karşılandı.

Dünya şampiyonu Muhammet Emin Baya havalimanında davullu zurnalı karşılama

08 Ağustos 2017 07:08

CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonasında 1500 ve 800 metre su üstü yarışlarında gümüş madalya uzanan performansıyla tüm Türkiye’ye büyük sevinç yaşatan Şehitkamilli Sporcu Muhammet Emin Bay, şampiyonanın son gününde katıldığı 6 bin metre açık su yarışlarından büyük zafer elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

2016 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonasın açık su yarışları kategorisinde Dünya 3’lüğü elde eden yeşil- siyahlı sporcu Bay, şampiyonadan tam 1 yıl sonra Rusya’da aynı kategoride bu kez Dünya Şampiyonluğunu ilan etti. Bünyesinden birçok Türkiye, Avrupa şampiyonları çıkartan Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, Fransa’da elde edilen bu tarihi başarıyla ödül karnesine bir Dünya Şampiyonluğu eklemiş oldu.

Ailesi ve yüzücü arkadaşları tarafından havalimanında halaylarla karşılanan Bay’a annesi sarıldıktan sonra kendi elleriyle baklava yedirdi. Sevenleri tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Mili Yüzücü Bay, çok mutlu olduğunu belirterek kendisini karşılamaya gelen herkese teşekkür etti.

Geçen yıl girdiği müsabakalarda kazandığı dünya üçüncülüğü ve dördüncülüğü derecelerinin tesadüf olmadığını vurgulayan 16 yaşındaki Milli yüzücü Bay, “Bu yıl verdiğimiz emeklerin karşılığını da dünya şampiyonu olarak aldık. Bu şampiyonluğu almamda emeği geçen başta ailem ve hocam olmak üzere, bizlere bu imkanı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ederim. Herkes elini taşın altına koydu, eğer koymasalardı o taş yerinden oynamazdı’’ ifadelerini kullandı.

Kazanmış oldukları şampiyonluğu tüm Türk milletine adadıklarını vurgulayan Antrenör Ali Göz ise, “Bugün Rusya’da Türk Bayrağı göklere yükseldi. Şampiyonumuz Muhammet Emin’i ve diğer sporcularımızı tebrik ediyorum’ ’diye konuştu. 

Orhan Erkılıç


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