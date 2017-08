Dünya Şampiyonu oldu, karpuz sergisine koştu

Dünya Olimpiyat Komitesi'nin tanıdığı ve 4 yılda bir yapılan Dünya Oyunları'na ismen çağrılan Kayserili muay thai sporcusu Ali Doğan A Klas 81 kiloda tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonu olmuştu. 35 farklı spor branşında 120 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile Polonya'nın Wroclow kentinde düzenlenen Dünya Oyunları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran isim olan Ali Doğan'ın bu başarısının ardındaki destek dikkat çekti. Ali Doğan'ın babası Özcan Doğan'ın da eski milli tekvandocu olması Avrupa ve Dünya derecelerinin bulunması genç sporcuyu teşvik eden en önemli unsur olmuş. Salonda birlikte antrenman yapan şampiyon baba-oğulun bir diğer özelliği ise işyerinde de birlikte çalışması. Karpuz toptancıları sitesinde dükkanı bulunan babası Özcan Doğan ile birlikte çalışan Ali Doğan'ın Dünya şampiyonu olmasının ardından yaşantısında hiçbir değişiklik olmadı.

"Maddi imkan olmadan başarının sürdürülmesi mümkün değil"

Polonya dönüşünde mehter takımı ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan, bu başarısı nedeniyle Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından kabul edilen Ali Doğan, Polonya'da İstiklal Marşı'nı okuttuktan sonra normal hayatına geri döndü. Daha büyük başarılara imza atabilmek için babası ile birlikte salonda çalışmalarını sürdüren Ali Doğan, bir yandan da sabah 04.00'ta kalkarak karpuz sergisinin yolunu tutuyor. İlgisizlikten yakınan Ali Doğan, ''Ben Olimpiyatların ardından en büyük spor organizasyonu olan Dünya Oyunları'nda bayrağımızı göndere çektiren, İstiklal Marşımızı okutan tek sporcuyum. Bu bana büyük gurur verdi. Ama böylesine bir organizasyonda Dünya Şampiyonu olmama rağmen ilgi yok denecek kadar az. Diğer ülkelerde aynı başarıyı yakalayan sporcular el üstünde tutulurken, bizler iki günde unutuluyoruz. Maddi imkan olmadan bu tür organizasyonlarda başarının sürdürülmesi mümkün değil'' dedi.

"Ekmeğimi kazanmak zorundayım"

Babasının eski milli sporcu olması nedeniyle kendisine kısıtlı imkanlarına rağmen her türlü desteği verdiğini söyleyen Ali Doğan, şöyle devam etti:

"Sabah güneş doğmadan dükkanımızı açıyoruz. Bu iş sayesinde babam benim spor yapmam için her desteği veriyor. Şampiyonalara gönderiyor. Kendisi eski milli sporcu ama dünya şampiyonluğu yok. Ben de şampiyon olarak onun uhdesini gerçekleştirdim. Bu nedenle dükkanda her işe yardım ediyorum. Bu bizim ekmek kapımız. Altın madalyam var ama ekmeğimi kazanmak zorundayım. Üstelik bu iş için erken kalkmak zinde olmamı sağlıyor. Gün boyunca hareketli olmak da sporcu kişiliğimi geliştiriyor" diye konuştu.

Özcan Doğan: "Destek olunursa..."

Baba Özcan Doğan ise, salonda oğluyla birlikte antrenman yaptıklarını söylerken, "Muay thai Milli Takımlar Başantrenörü Göksel Cingöz'e oğlumu emanet ettim ve her desteği verdim. Ben neredeyse 20 yıl tekvando yaptım. Ardından antrenörlük ve hakemlik yaptım. Oğlumun spor yapması için her türlü desteği verdim. Tecrübelerimi aktardım. Göksel Cingöz hocam da kendisine çok yardımcı oldu ve yolunu açtı. Bu çocuklar kolay yetişmiyor. Ali'den çok daha başarısız sporcular Avrupa'da el üstünde tutulurken, benim çocuğum sabah güneş doğmadan karpuz sergisinde çalışmaya başlıyor. Ardından o yorgunlukla antrenman yapıyor. Destek olunursa çok daha büyük başarılara imza atar. Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretmenlik bölümünden mezun oldu. Ama ataması henüz olmadı. Çalışma hayatı, okul ve sporu aynı anda devam ettirdi. Türkiye'nin bir Dünya Şampiyonu var. Ama kendisine destek olunmuyor" ifadelerini kullandı.

Muay Thai Milli Takımlar Başantrenörü Göksel Cingöz ise Ali Doğan'ın eşine az rastlanır bir başarıya imza attığını vurgulayarak, "Polonya'da dünyanın en büyük organizasyonlarından biri yapıldı. Ali bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletti. Babası Özcan ağabeyimiz de eski bir milli sporcu. Oğluna her desteği veriyor ama bu yeterli değil. Türkiye'nin Ali Doğan'a sahip çıkması gerekli. Çok daha büyük başarılar ile yoluna devam etmesi için sponsor ve maddi destek şart" dedi.

Erhan Kan