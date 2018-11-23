Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül: 'Yumruklarımı savururken aklıma bayrağım geliyor'

Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, 2. Sayfa programına konuk oldu. Şampiyon, açıklamalarına yaparken konu ailesine geldiğinde gözyaşlarına engel olamadı. Şengül, “Trabzon küçük yer. Dövüş yaptığımı bilmiyordu ailem. Babam benim şampiyonluk haberimi gazeteden gördü. Arkadaşı ‘bu senin kız' değil mi, demiş.” Annem çok saf, çok iyi niyetli. O da bilmiyordu tabii dövüştüğümü.Ev temizliğine giden bir kadındı benim annem' dedi. Bunları açıklarken ise gözyaşlarına engel olamadı.

'ÇOK DUYGUSALIM'

Gözyaşlarını soran sunuculara Sabriye şu şekilde cevap verdi: “Çok duygusalım. Hassas yerime dokunulunca ağlıyorum. Aile konusu açılınca eski şeyler geliyor aklıma. Başarılı insanların arkasına bakın geçmişinde yaşadığı zorluklar vardır. Ben Survivor'dayken bile ailem zorluk çekmiş. Rahat bir yaşamım olmadı benim. İyi ki de çekmişim. Bunlar beni güçlü yapıyor. Şuan durumum iyi. Benim annemle babam ayrı. Çok saçma bir sebepten dolayı ayrıldılar. Boşanmaya sebep olanlardan biri de dayım. Tek isteğim annemle babamın birleşmesi…Anneme bir ev almak istiyorum, bir arsa almak istiyorum. İnşallah olacak.”3 sene falan oldu ama geç yaşta boşanınca insan tuhaf oluyor. Olan çocuğa oluyor. Anne babaya bir şey olmuyor.Annemin bazı istekleri var, onları yapınca barışma olacak inşallah.' dedi.

ANNESİ İLE İLGİLİ KOMİK ANISINI ANLATTI

Dövüştüğü bir maçında Annesi ile komik bir anısını anlatan Sabriye, stüdyoyu kırdı geçirdi. Şengül, 'Annemin okuması yazması yok. İstanbul'a maça getirdim onu. Masada oturdu. Maçı almışım ağlıyorum. Annem geldi yanıma soyuna odasına ‘ağlama kızım başka zaman olur' dedi. ‘anne maçı aldım' dedim. Boks ne bilmiyor' dedi.

'HEDEFİM EN İYİ ŞEKİLDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK'

Sabriye Şengül, hedefini ise söyle açıkladı: 'Ringe yürürken heyecanlanmıyorum ama stres yapıyorum. Hedefim Amerika'da Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek.”

'ADEM İLE GÖRÜŞMÜYORUZ'

Survivor 2017'de en sevilen ikili haline gelenlerden biri de Adem ve Sabriyeydi. Sabriye ise Adem ile artık görüşmediklerini şu sözlerle dile getirdi; ' Adem ile fotoğraflarımızı görmek istemiyorum. Sinirim bozuluyor. O benim kardeşim gibi gördüğüm bir insandı. Şuan konuşmuyoruz. Nedenini de gayet iyi biliyor kendisi... Adem'in yolu açık olsun, görüşmüyoruz. Konuşmuyorsam vardır sebebi. Ben bir insana surat yapıyorsam vardır sebebi' dedi.

'Yumruklarımı savururken aklıma bayrağım geliyor'

Ringteki durumunu anlatan Sabriye, 'Yumruklarımı savururken aklıma bayrağım geliyor. Daha da büyük bir yük var artık üzerimde. Ülkem için elimden geleni yapıcam' dedi.

'Pelerinim Almanya'da yırtıldı'

Onunla birlikte sembolleşmiş hale gelen Kırmızı Pelerinin yırtıldığını belirten Sabriye. 'Pelerinim Almanya'da yırtıldı. Yenisini diktireceğim. Güzel ay yıldızlı pelerinim yeniden yapılacak' dedi.

ŞEYDA ÖKSÜZ - İHA