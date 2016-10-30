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Dünya Şampiyonu Sofuoğlu, Katar'da 2. oldu

Sezonun bitimine bir yarış kala Dünya Supersport Şampiyonası’nda beşinci kez şampiyonluğunu ilan eden Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, 2016’nın son yarışı olan Katar’da büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Kyle Smith’in 0.006 saniye arkasında ikinci oldu. Sofuoğlu, Katar’da elde ettiği 20 puanla birlikte sezonu 216 puanla tamamladı.

Dünya Şampiyonu Sofuoğlu, Katarda 2. oldu

30 Ekim 2016 20:14

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. Ve son yarışını ikinci sırada tamamladı. Geçtiğimiz yarışta İspanya’da kazanarak kariyerinin beşinci dünya şampiyonluğunu kazanan Sofuoğlu, yarışın sonlarında Kyle Smith ile büyük çekişme yaşadı. Yarış içerisinde bir ara altıncılığa gerileyen Sofuoğlu, ardından rakiplerini birer birer geride bıraktı ve liderliğe kadar yükseldi. Son turda düzlüğe Kyle Smith ile birlikte giren Kenan Sofuoğlu, rakibinin 0.006 saniye gerisinde yarışta ikinciliği elde etti.

5. kez dünyanın en iyisi
Kenan Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012 ve 2015’in ardından 2016’ta da Dünya Supersport Şampiyonası’nda zirveye çıkarak kırılması güç bir rekorun da sahibi oldu. Sofuoğlu’nun beşinci şampiyonluğunu ilan ettiği Dünya Supersport Şampiyonası’nda bu sezon düzenlenen 12 yarışta, Kenan Sofuoğlu altı kez kürsünün en üstünde yer aldı. Avustralya’daki ilk yarışta şanssız şekilde lastiği patladığı için yarış dışı kalan Sofuoğlu, Tayland’da ise ikinci sırayı elde etti. İspanya’da zafere ulaşan Kenan Sofuoğlu, Hollanda’da ise üçüncülüğün sahibi oldu. İtalya’da damalı bayrağı ilk sırada gören Kenan Sofuoğlu, Malezya’da ise altıncı sırada yer almıştı.
Kenan Sofuoğlu, İngiltere, İtalya’ve Almanya’da üst üste üç zafer almıştı. Sofuoğlu geçtiğimiz hafta Fransa’da ise yarış dışı kalmış ve şampiyonluğunu İspanya’ya bırakmıştı. İspanya’da kürsünün en tepesinde yer alan Sofuoğlu, Katar’da da ikinciliği elde etti.

Sezonu 216 puanla şampiyon tamamlayan Sofuoğlu’nun ardından Jules Cluzel 142 puanla ikinciliği elde etti. Sofuoğlu’nun takım arkadaşı Randy Krummacher ise 140 puanla üçüncü oldu. 

Etiketler: dünya şampiyonu, Dünya Supersport Şampiyonası, Katar, kenan sofuoğlu


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