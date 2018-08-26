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Dünya Şampiyonu sörfçü Gisela Pulido Türkiye’ye geliyor

10 kez Dünya Kitesurf Şampiyonu olan Gisela Pulido, Local Hero Tour kapsamında Ege kıyılarında rüzgara meydan okumaya geliyor. Red Bull sporcusu, 28-30 Ağustos tarihlerinde Urla, Alaçatı ve Akyaka’da kitesurf tutkunlarıyla bir araya gelerek tecrübelerini aktaracak.

Dünya Şampiyonu sörfçü Gisela Pulido Türkiyeye geliyor

26 Ağustos 2018 14:14

Dünyanın en iyi kitesurf sporcularından biri olan Gisela Pulido, Red Bull Local Hero Tour kapsamında Türkiye’ye geliyor. Her geçen yıl kitlesini artıran sporlardan olan kitesurf’te en genç dünya şampiyonu unvanını elinde bulunduran 24 yaşındaki Red Bull sporcusu, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Ege kıyılarında kitesurf’çülerle buluşacak. 

İspanyol sporcu, 28 Ağustos’ta Urla Surf Spot, 29 Ağustos’ta Alaçatı Surf Spot ve 30 Ağustos’ta Akyaka Kite Beach’te gerçekleştirilecek etkinliklerde çeşitli eğitimler verecek ve tecrübelerini aktaracak.

1994 Barcelona doğumlu olan başarılı sporcu, kitesurf’e 10 yaşında başladı. Kısa sürede büyük bir başarı elde eden Pulido, henüz 13 yaşındayken kitesurf’te dünya şampiyonu oldu. İspanyol, bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘kitesurf tarihinin en genç şampiyonu’ unvanıyla girdi.  

 

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