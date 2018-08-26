Dünya Şampiyonu sörfçü Gisela Pulido Türkiye’ye geliyor

Dünyanın en iyi kitesurf sporcularından biri olan Gisela Pulido, Red Bull Local Hero Tour kapsamında Türkiye’ye geliyor. Her geçen yıl kitlesini artıran sporlardan olan kitesurf’te en genç dünya şampiyonu unvanını elinde bulunduran 24 yaşındaki Red Bull sporcusu, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Ege kıyılarında kitesurf’çülerle buluşacak.

İspanyol sporcu, 28 Ağustos’ta Urla Surf Spot, 29 Ağustos’ta Alaçatı Surf Spot ve 30 Ağustos’ta Akyaka Kite Beach’te gerçekleştirilecek etkinliklerde çeşitli eğitimler verecek ve tecrübelerini aktaracak.

1994 Barcelona doğumlu olan başarılı sporcu, kitesurf’e 10 yaşında başladı. Kısa sürede büyük bir başarı elde eden Pulido, henüz 13 yaşındayken kitesurf’te dünya şampiyonu oldu. İspanyol, bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘kitesurf tarihinin en genç şampiyonu’ unvanıyla girdi.