Dünya şampiyonu sörfçü Pulido: 'Türkiye’deki ilgi beni çok şaşırttı'

Dünyanın en iyi kitesurf sporcularından biri olan Gisela Pulido, Local Hero Tour kapsamında Türkiye’ye geldi. Her geçen yıl kitlesini artıran sporlardan olan kitesurfte en genç dünya şampiyonu unvanını elinde bulunduran 24 yaşındaki Red Bull sporcusu, Urla, Alaçatı ve Akyaka’da gerçekleştirilen etkinliklerde onlarca kitesurf tutkunuyla buluştu ve onlara tecrübelerini aktardı.

Türkiye’de kitesurf alanlarının oldukça büyük ve donanımlı olduğunu söyleyen Gisela Pulido, bu spor dalına olan ilginin ise kendisini şaşırttığını belirtti. İspanyol sporcu “Bu Türkiye'ye ilk gelişim değil. Daha önce henüz çocukken 11 yaşımda yine bir şampiyona için İstanbul'a gelmiştim. O günden bu yana gördüm ki Türkiye'de kitesurfe olan ilgi bir hayli artmış. Urla, Alaçatı ve Akyaka'da kite yapma fırsatımız oldu. Hepsi bu spor için oldukça iyi ve büyük surf alanları. Ve tüm bu alanlarda birçok çocuk ve genç kız var. Bu durum beni çok şaşırttı ve sevindirdi. 10-11 yaşlarında birçok çocuk kite yapıyor. Bu, Türkiye'de kitesurf sporunun geleceği için çok önemli bir durum. Çünkü ben de bu spora genç yaşımda başladım ve önemli başarılar elde etmemde kitesurfune erken yaşta başlamamın etkisi büyük” açıklamasını yaptı.

“Ailelere büyük rol düşüyor”

Pulido, ailelere de mesaj göndererek, şunları söyledi:

“Ben kite yapmaya 8 yaşımda başladım. 10 yaşımda ise ilk şampiyonluğumu elde ettim. Bu spora başlamamda babamın desteği büyük oldu. Bu yüzden ailelerin rolü çok büyük. Çocuklarını erken yaşta bu spora sevdirmeleri gerekiyor. Yetenekli olmak tabii ki önemli fakat başarı için sıkı çalışmazsanız olmaz. Siz başarılı oldukça sponsorların da dikkatini çekersiniz. Red Bull, uzun zamandır beni dünyanın her yerinde destekliyor.”

1994 Barcelona doğumlu olan başarılı sporcu, kitesurfe 10 yaşında başladı. Kısa sürede büyük bir başarı elde eden Pulido, henüz 13 yaşındayken kitesurfte dünya şampiyonu oldu. İspanyol, bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘kitesurf tarihinin en genç şampiyonu’ unvanıyla girdi.