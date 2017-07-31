Dünya şampiyonuna davullu zurnalı karşılama

Karton toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunan 18 yaşındaki Kadir Dalkıran, dünyanın en iyi MMA ligi arasında yer alan ACB 64 Ligi Azeri asıllı Ukraynalı dövüşçü Kenan Jafarli’yi yendi.

“İsrailli korktu”

Yalovalı sporcu, organizasyon komitesi tarafından daha önce İsrailli Elizar Tariku ile karşılaşacağı açıklanmıştı. Ancak ordu mensubu olan İsrailli sporcunun can güvenliği olmadığı gerekçesiyle şampiyonaya katılmadı. Dalkıran, Ukraynalı dövüşçü Kenan Jafarli eşleşirken, rakibini de yenmeyi başardı.

“Hedefin en üst noktaya çıkmak”

Dünya şampiyonu MMA sporcusu Kadir Dalkıran, ”Duygularımı anlatamıyorum. Bunları yaşamak çok güzel. Hedefim bu sporda en üst noktaya çıkmak. UFS liginde dövüşmek istiyorum” dedi.

“Kadir’in yolu açık”

Kadir Dalkıran’ın antrenörü İbrahim Yıldız, ”Kadir’in dövüştüğü organizasyon dünya sıralamasında en büyük üçüncü sırada. Bir yıllık kontrat imzaladık. İnşallah bundan sonra yolu açık. Rakibimiz ilk İsrailliydi. İsrailli asker olduğu için can güvenliği nedeniyle şampiyonaya gönderilmedi. Türkiye ile eşleştiğini duyunca da şampiyonaya göndermediler. Ardından Azeri asıllı Ukraynalı bir sporcu ile karşılaştı. Kariyeri iyi ve sağlam bir sporcuydu. Ancak Kadir onu da yenmeyi başardı” diyerek sözlerini tamamladı.

“Koyuncu’dan bürokratlara sitem”

Yalova Genç Romanlar Derneği Başkanı Kerem Koyuncu, ”Kadir dünya şampiyonu. Bizim çocuklarımız Yalova uyuma şampiyonuna sahip çık diyorlar ama Yalova uyuyor. Buradan büyüklerimize sesleniyorum. Kadir değil de sosyeteden birisi şampiyon olsa bu böyle mi olurdu. Lütfen kadire herkes sahip çıksın. Kadir kağıt toplayarak buralara geldi. Herkes elinden tutmalı. Bizim burada valimiz, milletvekilimiz var. Bunların hiçbirini burada göremiyorum” dedi.

Erdinç Bulun

