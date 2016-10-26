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'Dünya Şefler Birliği Sertifikası' artık Türkiye’de

Dünyanın en iyi şeflerinin duvarlarını süsleyen, 10 milyon şef üyesi olan sektördeki en büyük otorite WACS (Dünya Şefler Birliği) sertifikası artık Türkiye’de verilecek.

Dünya Şefler Birliği Sertifikası artık Türkiyede

26 Ekim 2016 14:56

Dünyada ‘Şeflik’ adına en yetkin otorite WACS’ın (Dünya Şefler Birliği) sertifikası artık bir Türk mutfak akademisi tarafından veriliyor. 20 ülkede ülkemize başarı kazandırmış milli Şef Serkan Bozkurt tarafından kurulan Chef’s Table Mutfak Akademisi, tüm dünyada geçerli Aşçılık/Pastacılık Uluslararası Yeterlilik Sertifikası’nı Türkiye’de vermeye başlayarak çok önemli bir ilke imza attı. Sertifikayı ilk alacak şanslılar 15&17 Ekim’de mutfak eğitimlerine başladı. Yapılan bilgilendirmeye göre; Chef’s Table Mutfak Akademisi öğrencileri, WACS sertifikası ile artık aşçılıkta ve pastacılıkta global standartlarda en geçerli kariyere sahip olacak. Sertifikanın sahibi olmak tüm dünyadaki uluslararası oteller ve işletmelerde çalışma imkanını elde etmek ve ‘Master Chef’lik kariyerine devam edebilmek anlamına geliyor.

Tüm dünyada aşçılık ya da pastacılık mesleği yapmak isteyenlerin önünü açan aşçılık/pastacılık sertifikası uluslararası eğitim akreditasyon merkezi olan City&Guilds iş birliği ile hazırlandığı belirtilen açıklamada, WACS sertifika sahiplerinin birçoğu uluslararası ödüllü, önemli bir kısmı da Michelin yıldızlı restoranlarda görev yaptığı kaydedildi.

Sektörde birçok markaya danışmanlık veren ve Türkiye’nin önde gelen otel ve restoranlarına yıllardır şef yetiştiren Serkan Bozkurt, konu ile ilgili, “Bu gelişme hem Türk şeflerinin uluslararası arenada söz sahibi olabilmesi için hem de ülkemizdeki aşçılık sektörünün kalitesinin global standartlara oturtulması için çok önemlidir” dedi.
 

Etiketler: Dünya Şefler Birliği Sertifikası


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