Diğer
Kategoriler

Dünya şefleri Sirha Lyon'da buluşacak

21-25 Ocak 2017 tarihlerinde Lyon’da yapılacak olan restorancılık ve otelcilik alanında dünya buluşması olarak bilinen Sirha Lyon 2017 etkinliğinin, basın toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Dünya şefleri Sirha Lyonda buluşacak

26 Kasım 2016 11:34

Toplantıda Sirha Dünya Direktörü Marie-Odile Fondeur ve Gastronomik Etkinlikler Direktörü Florent Suplisson, Bocuse d’Or Akademi Türkiye Başkanı Rudolf Van Nunen dünyanın en unutulmaz yiyecek fuarının programını, detaylarını ve gastronomi sektörünün son trendlerini paylaştı.

''Sirha'nın görevi, fuarı ziyaret edenleri ve fuar katılıcılarını şaşırtmak''
Sirha Lyon hakkında bilgi veren Sirha Dünya Direktörü Marie Odile Fondeur, ''Sirha çerçevesinde yiyecek ve içecek sektöründeki tüm işlevleri, tüm nesillerin ve tüm farklı meslek kollarının bir araya geldiği ve bunlar arasında köprüler kurulduğunu görüyoruz. Sirha'nın görevi, fuarı ziyaret edenleri ve fuar katılıcılarını şaşırtmak. Böylece geleceğin restoran ve otelciliğini üretebilsinler. Bu yeni restoran ve otelcilik eğilimleri iş,kar ve çevre açsından olumlu olsun. Sirha'ya uluslararası katılım var ve hedef kitlesi uluslararası. Yaklaşık 190 bin civarında profesyonel konuk ağırlanıyor. 2015 yılında 225 ziyaretçi Türkiye'den katılmıştı. Dünyanın en büyük, en hoş yiyecek ve içecek fuarı. 86 ülkeden yaklaşık 20 bin şef katılıyor. 130 bin m2'lik bir alanda düzenleniyor'' dedi.

Stantlarda inovasyonları sergilediklerini dile getiren Fondeur, ''Sadece inovasyon ürünlerini tanıtacağımız bir alan mevcut. Yaklaşık 800 inovasyonumuz var. Bunların büyük bölümü dünyadaki ilk lasmanları olmuş oluyor. Sirha uluslararası çok geniş bir imkan sunuyor. Burada yeni tasarlanmış inovasyonları bulabiliyorsunuz. Bu nedenle dünyanın birçok yerinden gelen şefler, ilham almak için bu fuarı ziyaret ediyorlar. Fuarda 6'ncı His isminde bir alanımız var. Bu alanda daha önce görülmemiş ve duyulmamış restoran tasarım konseptleri sergileniyor. Her yıl 4 farkı konsept üzerinde çalışıyor. Bu tarımları Lyon'da Paul Bocuse Okulu öğrencileri tasarlıyor. Yaklaşık 20 tane farklı mesleki yarışma yer alıyor. Bu yarışmaların her biri sektörün farklı segmentlerini temsil ediyor. Aynı zamanda pazarın değişimini ve dönüşümünü gösteriyor. Sektör değiştikçe yarışmalara yenileri ekleniyor" şeklinde konuştu.

Uluslararası çapta 3 büyük yarışma
Sirha'da dünya çapında 3 büyük yarışma olduğuna vurgu yapan Gastronomik Etkinlikler Direktörü Florent Suplisson, ''3 büyük yarışma bir alanda yapılıyor. Bu alan 'Şeflerin Mekanı' ismini verdik. 7 bin metrekarelik alan kurulu bir mekan. Bu alanda 12 mutfak var. Alanda bir tiyatro gösterisi gibi şeflerin becerisi izleniyor. Birinci yarışma 'Catering Cup' dediğimiz uluslararası bir yarışma. Yarışma toplu yemek hizmetleri üzerine yapılıyor. 2017 yılında 12 aday ülke var. 2 yeni ülke var bunlar Kanada ve Singapur. İkinci uluslararası düzeyde yapılan 'Pastacılık Dünya Kupası' yarışması. Pastacılık alanında, pasta şefleri için en önemli yarışma. Sadece pastacılar için değil, aynı zamanda dondurma yapan şefler ve çikolata yapan şefler için önemli bir yarışma. Burada dünyanın en güzel tatlılarını tadabiliyorsunuz. Görsellik açısından da farklı şeyler yapılabiliniyor. Üçüncü yarışma ise mutfağın zirvesi ya da Everest'i diyebileceğimiz Bocuse d'Or. 2017 yılı bu yarışma için çok önemli. Çünkü Bocuse d'Or 30'uncu yılını kutlayacağız. Günümüzde dünyanın en büyük şefleri diyebileceğimiz şefler Bocuse d'Or yetişti. 30'uncu yılda Bocuse d'Or yarışmasına katkı sunan herkesi kutlayacağız. Bunun için büyük bir kutlama yapacağız'' diye konuştu.

''Türkiye'nin bayrağını Lyon'a en kısa sürede taşıyacağız''
Bocuse d'Or yarışmasında Türkiye'deki şefleri değerlendiren Bocuse d’Or Akademi Türkiye Başkanı Rudolf Van Nunen , '' Bocuse d'Or Türkiye'de 24-25 Kasım'da yapıldı. 4 yıl önce bizi aradılar Bize bu yarışmayı Türkiye'ye getirin dediler. Bizde çalışmaya başladık. Bu uluslararası ailenin ve ağın bir parçası olduk. Bu bizim için yeni birşeydi. Geçen yıl Budapeşte'de yapılan yarışmada 15'inci olduk. Bizim için büyük başarıydı. Genç şeflerin ve daha önce yurtdışına çıkmamış şeflerin, ülkelerinde olmayan ürünleri kullanarak yaptıkları yemeklerle böyle başarı elde edebilmeleri bizim için büyük başarı. Türkiye'de yarışmanın farkındalığı artmış durumda. Aşçılar arasında birlik söz konusu. Biz, Türkiye'nin bayrağını Lyon'a en kısa sürede taşıyacağız. Yarışmada Türkiye'nin yerel ve Anadolu ürünleri kullanılması gerekiyor. Kültürel ifade söz konusu. Ayrıca yüzde 50 oranında yeşil sebze kullanılması gerekiyor. Bocuse d'Or, Türk mutfağını ve Türk Gastronomosi'ni tanıtmak için önemli bir platform'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler: dünya şefleri, Sirha Lyon


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç