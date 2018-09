Dünya sinemasının en iyileri Antalya’da yarışacak

Dünya sinemasının en iyilerini ağırlayacak olan uluslararası yarışma kategorisinde birbirinden önemli 8 uluslararası ve 2 ulusal film yer alıyor. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Sanat Direktörlüğünü yürüten Mike Downey tarafından derlenen yarışma seçkisinde yer alan filmler şöyle:

Hirokazu Koreeda-Bir Aile İşi (Shoplifters), Alvaro Brechner-12 Yıllık Gece ( A-Twelve-Years-Night), Pawel Pawlikowski-Soğuk Savaş (Cold War), Nadine Labaki-Capernaum, Sergey Dvortsevoy-Ayka, Derek Doneen-Kailash, Cristine Gallego ve Ciro Guerra- Göç Mevsimi (Birds of Passage) Jafar Panahi-Üç Yüz (Three Faces), Mustafa Karadeniz-Çınar(Planetree) , Sefa Öztürk Çolak-Güven (Trust).

Kurgusal ve belgesel uzun metraj filmlerden oluşan seçki hakkında bilgi veren Mike Downey, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin bu yıl çıtasını daha yukarı çekerek uluslararası vizyonunun görünürlüğünü belirgin bir şekilde artırdığını söyledi. Cannes, Berlin, Sundance gibi film festivallerinin en iyilerini Antalyalı izleyiciyle buluşturacaklarını belirten Downey, film ekiplerinin geniş katılımla Antalya’ya gelmek istemelerinin kendisini gururlandırdığını belirtti. Tamamı Türkiye prömiyeri olacak yarışma filmleri ayrıca halkın ve genç izleyici jürisinin beğenisine sunulacak.

YAŞAYAN JAPON EFSANESİ LILY FRANKY ANTALYA’DA

Bu yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen Shoplifters filminin gösteriminde usta aktör, yazar ve illüstratör Lily Franky Antalyalı sinemaseverlerle buluşacak.

PAWEL PAWLIKOWSKİ-SOĞUK SAVAŞ

Cannes Film Festivali En İyi Yönetmen ödülünün sahibi Pawel Pawlikowski, 1950’lerde doğu ve batı arasında sıkışmış Avrupa kıtasına müzik ve dans üzerinden bir bakış sunduğu Soğuk Savaş (Cold War) filmiyle Türkiye prömiyeri yapacak.

PANAHI FESTİVAL YOLCULUĞUNA DEVAM EDİYOR

İran Yeni Dalga Sinemasının en etkili yönetmenlerinden olan Jafar Panahi, bu kez 3 Faces (3 Yüz) filminde ünlü oyuncu Behnaz Jafari’nin üstün performansıyla Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü sahibi oldu. Usta oyuncu Behnaz Jafari Türkiye prömiyeri sonrası Antalyalı sinemaseverlerin sorularını yanıtlayacak.

CAPERNAHUM ANTALYA’DA

Bu yılın en dikkat çeken filmlerinden olan Capernahum, yönetmen Nadine Labaki’nin kendi deyimiyle en iyi filmi. Cannes Jüri Büyük Ödülü sahibi filmin Türkiye prömiyerinde Labaki ve filmin yapımcısı ve müzisyen Khaled Mozanar Antalyalılarla buluşacak.

AYKA ADINDA BİR KADIN

Moskova’nın kokuşmuş mülteci mahallelerinin çok bilinen dar sokaklarında aldığı borcu ödemek için gururu ve kadınlığıyla baş kaldıran Ayka’nın hikayesi...Rus yönetmen Sergey Dvortseyov imzalı filmde Ayka rolünü üstlenen Samal Yeslyamova, hakkıyla Cannes En İyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Yönetmen ve oyuncu katılımıyla gerçekleşecek Türkiye prömiyeri, Antalyalı sinemaseverlere unutamayacakları bir sinema deneyimi sunacak.

SUNDANCE ŞAMPİYONU KAILASH FESTİVALDE

85 bin çocuğun kölelikten kurtulmasını sağladığına inanılan Kailash Satyarthi’nin hayatına bir bakış sunan Derek Donen belgeseli Sundance Film Festivali Jüri Büyük Ödülü sahibi. Yönetmen Derek Doneen, bu çarpıcı hikayesiyle Antalya’da olacak.

LATİN AMERİKA’NIN KANAYAN YARASI: KARTELLER

2015 yılı Oscar adayı Yılanın Kucağında (Embrace of the Serpent) filmiyle büyük ses getiren Ciro Guerra’nın Cristina Gallego’yla beraber yönetmenliğini paylaştığı Göç Mevsimi (Birds of Passage), bu kez Kolombiya’nın yerleşik halklarından Wayuu kabilesinin bir yanda uyuşturucu kartelleriyle mücadelesine diğer yanda ise yaşam ve mistik kültürüne odaklanan epik bir hikaye.

MUJICA OLMAK...

Yönetmen Alvaro Brechner’in dört yıl süren bir araştırma sonucu senaryo ve yönetmenliğini üstlendiği On iki Yıllık Gece (A-Twelve-Years-Night), üç arkadaşın 12 yıl boyunca tecrit edildikleri yaşamlarında insan olarak kalabilmek üzerine. Bu üç arkadaştan biri, daha sonra Uruguay Devlet Başkanı olacak Pepe Mujica’dan başkası değildir..

ANNEYE İTHAF EDİLEN BİR FİLM...

Engelli gençlerin inandıklarında neler başarabileceklerini gözler önüne seren Mustafa Karadeniz, Çınar filmini kendisini zorlu doğa koşullarında sırtında okula götüren Annesi Çınar’a ithaf ediyor.

MİNNET, AŞK VE GÜVEN ÜZERİNE BİR ÇAĞDAŞ MASAL

2017 Antalya Film Forumu Work in Progress Platformu ödülünü alan Sefa Öztürk Çolak’ın senarist ve yönetmeni olduğu Güven, birey ve aile üzerine ustaca işlenmiş bir gerilim.

KAPANIŞ FİLMİ: DON KİŞOT’U ÖLDÜREN ADAM

Öte yandan iki Oscar ödüllü yönetmen Asghar Farhadi’nin Herkes Biliyor (Everybody Knows) filmiyle açılacak festivalin kapanış filmi ise fantastik filmlerin yönetmeni Terry Gilliam’ın otuz yıllık rüyası Don Kişot’u Öldüren Adam (The Man Who Killed Don Quixot). Cervantes’in kült romanı Don Kişot’un mizah yüklü bir adaptasyonu olan film, Cannes Film Festivali kapanış filmi olarak dünya prömiyerini yapmıştı.