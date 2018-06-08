Diğer
Kategoriler

Dünya STEM Eğitimi Konferansı düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın son yıllarda önemle üzerinde durduğu STEM eğitimi küresel düzeydeki uzmanların katıldığı ‘Dünya STEM Eğitimi Konferansı’nda ele alındı.

Dünya STEM Eğitimi Konferansı düzenlendi

08 Haziran 2018 14:49
Dünya STEM Eğitimi Konferansı düzenlendi - Tıkla İzle

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleşen konferansa, Uluslararası Fen Eğitimi Kurumları Konseyi (International Council of Associations for Science Education-ICASE) Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bülent Çavaş, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ve Dr. Jack Holbrook konuşmacı olarak katılırken,  öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler konferansı ilgiyle takip etti.

STEM eğitimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız, şunları kaydetti: “STEM; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik bilimlerinin, Endüstri 4.0’ı konuştuğumuz dijital çağda çocukların teknoloji ve mühendislik anlamında detaylı çözüm aramalarını ifade ediyor. STEM bir ders değildir. Tüm dünyada uygulanan programdır. MEB olarak biz de güncellenen müfredatımızda bu eğitimlere yer veriyoruz. Kendi hedeflerimiz açısından yapılan çalışmaları takip ediyoruz. Üniversitelerle iş birliği yaptığımız STEM merkezlerimiz var. Öğretmen ve öğrencilere seminerler düzenliyoruz. Seminerlerle birlikte dünyada STEM uygulamasının nasıl yapıldığı takip edilirken, öğretmenlerde kendi çalışmalarını sergileyebiliyorlar.”

STEM 10 yıldır farkındalık kazandı

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de son 10 yılda akademik çalışmalarla da farkındalık kazandığının altını çizen Dr. Yıldız, şöyle devam etti:  “ Eğitim kurumları STEM’e ağırlık vermeye başladı. Akademik açıdan öğretmenlerimiz yeni çalışmalar yaparak seminerlerde paylaşımlarda bulunuyorlar. En önemlisi hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yenilikçi fikirleri ortaya çıkıyor.”

STEM eğitimini vermeden önce öğreniyorlar

STEM eğitimlerinin öğretmenlere, üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma sistemine bağlı olarak verildiğine dikkat çeken Yıldız, “Bir yandan eğitim öğretim devam ederken diğer taraftan STEM eğitimi de alınıyor. Bu eğitim sistemi akademik yılı belli olan, şu tarihte başlayıp bitiyor denilebilecek paket program olmayıp ömür boyu sürecek öğrenme sistemidir” diye konuştu.

Çocuklarınızı başarılı başarısız olarak değerlendirmeyin

Karne alan çocukları tebrik eden Yıldız öğrencilere ve velilere şunları söyledi:  “Öğrenciler yorucu bir dönemin ardından güzel bir tatili hak ettiler. Anne ve babalar karnelere bakarak çocuklarınızı başarılı ya da başarısız olarak değerlendirmekten uzak durun. Bazı karneler beklenildiği gibi gelmemiş olabilir ama bu telafisi olabilecek bir durum olduğu için düzeltmek için imkanlar var. Yaz tatilinde çocuklarınızla güzel vakitler geçirin.”

“STEM ile öğrenciler daha iyi seviyeye ulaşacak”

Konferans hakkında bilgi veren İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli,  “Üniversitemiz uluslararası bir proje kapsamında özellikle kız çocuklarının, üstün yeteneklilerin STEM alanlarında daha iyi noktalara gelmelerini sağlayacak. 17 farklı ülkeden 40 yabancı uzman ve ülkemizden katılan uzmanlarla STEM eğitimini değerlendirdik. Hem STEM eğitimi açısından farkındalık oluşacak hem de akademik alt yapıya da katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Bütün dünyada STEM eğitimini teşvik etmek amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi ve Uluslararası Fen Eğitimi Kurumları Konseyi (ICASE) tarafından düzenlenen World STEM Education Conference - Dünya STEM Eğitimi Konferansı, 8-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleştiriliyor. Üç gün sürecek olan ve 23 ülkeden 139 akademisyen ile Türkiye’den 250 öğretmen ve üniversite öğrencisinin katıldığı konferans, STEM eğitimi ile ilgili tüm paydaşları (üniversiteler, araştırma merkezleri, küçük ve orta boy işletmeler, sivil toplum kuruluşları, hususi daireler ve bilim merkezleri vb.) bir araya getiriyor.

Etiketler: Aydın Üniversitesi, karne, konferans, stem

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç