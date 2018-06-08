Dünya STEM Eğitimi Konferansı düzenlendi

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleşen konferansa, Uluslararası Fen Eğitimi Kurumları Konseyi (International Council of Associations for Science Education-ICASE) Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bülent Çavaş, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ve Dr. Jack Holbrook konuşmacı olarak katılırken, öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler konferansı ilgiyle takip etti.

STEM eğitimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız, şunları kaydetti: “STEM; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik bilimlerinin, Endüstri 4.0’ı konuştuğumuz dijital çağda çocukların teknoloji ve mühendislik anlamında detaylı çözüm aramalarını ifade ediyor. STEM bir ders değildir. Tüm dünyada uygulanan programdır. MEB olarak biz de güncellenen müfredatımızda bu eğitimlere yer veriyoruz. Kendi hedeflerimiz açısından yapılan çalışmaları takip ediyoruz. Üniversitelerle iş birliği yaptığımız STEM merkezlerimiz var. Öğretmen ve öğrencilere seminerler düzenliyoruz. Seminerlerle birlikte dünyada STEM uygulamasının nasıl yapıldığı takip edilirken, öğretmenlerde kendi çalışmalarını sergileyebiliyorlar.”

STEM 10 yıldır farkındalık kazandı

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de son 10 yılda akademik çalışmalarla da farkındalık kazandığının altını çizen Dr. Yıldız, şöyle devam etti: “ Eğitim kurumları STEM’e ağırlık vermeye başladı. Akademik açıdan öğretmenlerimiz yeni çalışmalar yaparak seminerlerde paylaşımlarda bulunuyorlar. En önemlisi hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yenilikçi fikirleri ortaya çıkıyor.”

STEM eğitimini vermeden önce öğreniyorlar

STEM eğitimlerinin öğretmenlere, üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma sistemine bağlı olarak verildiğine dikkat çeken Yıldız, “Bir yandan eğitim öğretim devam ederken diğer taraftan STEM eğitimi de alınıyor. Bu eğitim sistemi akademik yılı belli olan, şu tarihte başlayıp bitiyor denilebilecek paket program olmayıp ömür boyu sürecek öğrenme sistemidir” diye konuştu.

Çocuklarınızı başarılı başarısız olarak değerlendirmeyin

Karne alan çocukları tebrik eden Yıldız öğrencilere ve velilere şunları söyledi: “Öğrenciler yorucu bir dönemin ardından güzel bir tatili hak ettiler. Anne ve babalar karnelere bakarak çocuklarınızı başarılı ya da başarısız olarak değerlendirmekten uzak durun. Bazı karneler beklenildiği gibi gelmemiş olabilir ama bu telafisi olabilecek bir durum olduğu için düzeltmek için imkanlar var. Yaz tatilinde çocuklarınızla güzel vakitler geçirin.”

“STEM ile öğrenciler daha iyi seviyeye ulaşacak”

Konferans hakkında bilgi veren İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, “Üniversitemiz uluslararası bir proje kapsamında özellikle kız çocuklarının, üstün yeteneklilerin STEM alanlarında daha iyi noktalara gelmelerini sağlayacak. 17 farklı ülkeden 40 yabancı uzman ve ülkemizden katılan uzmanlarla STEM eğitimini değerlendirdik. Hem STEM eğitimi açısından farkındalık oluşacak hem de akademik alt yapıya da katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Bütün dünyada STEM eğitimini teşvik etmek amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi ve Uluslararası Fen Eğitimi Kurumları Konseyi (ICASE) tarafından düzenlenen World STEM Education Conference - Dünya STEM Eğitimi Konferansı, 8-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleştiriliyor. Üç gün sürecek olan ve 23 ülkeden 139 akademisyen ile Türkiye’den 250 öğretmen ve üniversite öğrencisinin katıldığı konferans, STEM eğitimi ile ilgili tüm paydaşları (üniversiteler, araştırma merkezleri, küçük ve orta boy işletmeler, sivil toplum kuruluşları, hususi daireler ve bilim merkezleri vb.) bir araya getiriyor.