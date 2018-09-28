Dünya STEM Festivali başladı

Tübitak 4007 Bilim Şenlikleri Destek Programı kapsamında, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Dünya STEM Festivali Türkiye'de başlayıp bütün dünyaya yayılmayı hedefleyen bir festival. Festival, okul öncesinden üniversiteye kadar Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik gibi alanlarda ayrı ayrı disiplinlerin uygulanması şeklinde toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Devrim Akgündüz, öğrencilere bilimi ve bilim insanını sevdirmeyi edindikleri temel ilke edindiklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri destekli STEM çalışmaları

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Tübitak 4007 Bilim Şenlikleri Destek Programı kapsamındaki festivali “STEM eğitimi, Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik alanlarının birbirine entegre edilerek verilmesini sağlayan bir eğitim yaklaşımıdır. STEM Eğitiminin amacı geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, medical bilimcilerini, matematikçilerini yetiştirerek küresel ekonomiye yön verecek lider bir ülke oluşturmaktır” diyerek dinleyicilere açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri destekli STEM Çalışmaları Araştırma Merkeziyle STEM çalışmalarının daha da geliştirildiğini vurgulayan Prof. Dr. İzmirli “Bu bağlamda üniversitemiz de pek çok proje yürütüldü ve yürütülmekte” dedi. Katılımcılara seslenen İzmirli, üniversite olarak STEM eğitiminde Türkiye'ye yön verecek çalışmalara imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini dile getirdi.

“Tüm dünyaya yayılacak bir festival”

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Müdürü Dr. Devrim Akgündüz, STEM Eğitimini, Fen ve Matematikte elde edilen teorik bilgilerin mühendislik ve uygulama adımlarıyla birleştirilerek üretime ve tasarıma dönüştürülmesi olarak açıkladı. STEM festivalinde okul öncesinden üniversiteye kadar tüm seviyelerdeki öğrencileri, öğretmenleri, halkı ve uzmanları bilimsel şovlarda ve çeşitli atölyelerde bir araya getirdiklerini söyledi. Akgündüz “ Şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 3 günlük bir festival düzenliyoruz. Üniversite olarak ilkleri içeren birçok çalışma yaptık. Bunları projeler, yayınlar, kitaplar, konferanslar, öğretmen eğitimleri ve raporlar şeklinde sayabiliriz. Bütün bunları yapmaya da devam edeceğiz, bu festivalde onlardan bir tanesi, biz burada bir kıvılcım oluşturmak istiyoruz. Festivalimiz tüm dünyaya yayılacak bir festival. Burada yaklaşık 150 atölyede 3 gün boyunca öğrenciler çalışmalara katılacaklar ve deneyimler elde edecekler” diye konuştu.

Lise eğitimindeyken sektöre atılma şansı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de STEM Festivali'ne katılan okullardan biri. Okul Öğretmenleri bu festival kapsamında amaçlarının öğrencilerini robotlaşmaya en iyi şekilde hazırlamak olduklarını söylediler. Eğitimlerinin lise 9. sınıftan başladıklarını dile getiren eğitmenler, sanayi sektörünün kendilerinden kalifiye eleman istediklerini söyleyerek, buna göre eğitim sistemlerini düzenlediklerini belirttiler. Eğitimciler bu sayede kalifiye eleman yetiştirip, öğrencilerin iş bulma olanaklarının da yükseltip sektöre en iyi şekilde hazırladıklarını vurguladılar.



Dünya STEM Festivali sonunda farklı şehirlerden gelen ilk ve ortaokul öğrencileri bu kapsamda gerçekleştirilen projeleri incelemek üzere sergi alanına geçti.