Dünya Su Günü 22 Mart 2018

Hasarlı ekosistemler, insan tüketimi için mevcut suyun miktarını ve kalitesini etkiliyor. Bugün 2,1 milyar insan evde güvenli içme suyu olmadan yaşıyor, bu sağlıklarını etkiliyor.

DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?

“Dünya Su Günü” Birleşmiş Milletler’in kurumlar, hükümetler ve ortaklarla işbirliği mekanizmasını koordine etmesiyle başladı. 1993 yılında, BM resmi olarak her yıl 21 Mart’ta bir tema ile tüm dünyada kutluyor. Suyun önemine dikkat çekmek için konferanslar veriliyor. Her yıl bir tema seçen BM, 2018’de Dünya Su Günü temasını “Su için Doğa” olarak seçti.

SUYUN ÖNEMİ

Dünya Su Günü 2018 vesilesiyle, küresel su zorluklarımızı karşılamak için sulak alanların önemini vurgulamak önemlidir. Sulak alanlar, hem tüketime hem de yiyecek ve enerji üretimine yönelik su temin etmektedir. Geçimimizi ve ekonomimizi sürdürüyorlar. Yeryüzünün böbrekleri olarak çalışırlar, atık ve kirliliği filtrelerler. Bu ve diğer kritik işlevler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne ulaşmak için sulak alanların korunmasını ve akıllıca kullanımını sağlar.



Sulak alanlar göller, nehirler, bataklıklar, bataklıklar gibi tatlı su kütlelerini ve ayrıca mangrovlar ve mercan kayalıkları gibi deniz ve kıyı sulak alanlarını içerir. Tüm bu sulak alanlarını eşi benzeri görülmemiş bir hızla kaybediyoruz. 1900'den beri, dünyadaki sulak alanların% 64'ü, çoğunlukla tarım ve altyapı için boşaltılmış, doldurulmuş ve başka amaçlara dönüştürülmüştür.

DÜNYA SU GÜNÜ 2018 AMACI NE?

Doğa için küresel bir kampanya. Bu yılki küresel Dünya Su Günü kampanyasının teması, 21. yüzyılda karşılaştığımız su sorunlarına doğaya dayalı çözümler araştırıyor. Ağaçların yenilenmesi, nehirlerin taşkınlara yeniden akıtılması ve sulak alanların restore edilmesini amaçlıyor. Atık suyu israf etmek yerine onu azaltmalı ve tekrar kullanmalıyız. Evlerimizde, bahçelerimizde ve arazilerimizde suyu yeniden kullanabiliriz. Şehirlerde yeşil alanlar için atık suyu arttırıp yeniden kullanabilir, sanayi ve tarımda, soğutma sistemleri ve sulama gibi şeyler için geri dönüşümlü su kullanılabilir. Bu değerli kaynağı kullanarak, su döngüsünü her canlı için daha verimli kullanmalıyız.

SU EYLEMİNİN İLK 10 YILI ÖNEMLİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 72. Oturumunda Başkan Miroslav Lajcak sürdürülebilir su kalkınmasını öncelik olarak tanımladı. Bu nedenle, Dünya Su Günü 2018-2028 için, ‘Uluslar arası Eylemin On Yılı’ olarak hedefledi.

Dünya Su Günü vesilesi ile 2003, 2006, 2009 ve 2012 yıllarında Birleşmiş Milletler Dünya Su Kaynaklarını Geliştirme Raporu yayınlanmıştır.

Dünya Su Günü 2018 için teması ‘Su için Doğa '

1995 yılından bu yana Dünya Su Günü için belirlenen temalar şöyledir:

– 1995 Kadınlar ve Su

– 1996 Kirli Şehirlere Su

– 1997 Dünyanın Su Potansiyeli Yeterli Mi

– 1998 Yeraltı Suyu ve Görünmez Kaynaklar

– 1999 Su Kaynakları Etrafında Hayat

– 2000 21. Yüzyılda Su

– 2001 Su ve Sağlık

– 2002 Kalkınma İçin Su

– 2003 Gelecek İçin Su

– 2004 Su ve Afetler

– 2005 Hayat için Su 2005-2015

– 2006 Su ve Kültür

– 2007 Susuzlukla Mücadele

– 2008 Arıtma

– 2009 Sınır Aşan Sular

– 2010 Su Kalitesi

– 2011 Su ve Kentleşme

– 2012 Su ve Gıda Güvenliği

– 2013 Su Dayanışması

– 2014 Su ve Enerji

_2015 Su ve Sürdürülebilir Kalkınma

_2016 Su ve İstihdam

_2017 Su için Doğal Çözümler

