“Süper Ay”, Ay’ın Dünya’ya en yakın olması ve bu anın da dolunaya denk gelmesi durumu. Bu yakınlık dolayısıyla Ay normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Tabii ortaya da seyrine doyum olmaz bir manzara çıkıyor. İşte dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye’de de insanlar bugün ortaya çıkacak bu eşsiz manzarayı bekliyor. Bir sonraki ‘Süper Ay’ ise 25 Kasım 2034’te.

NE ZAMAN GÖZLEMELİ?

14'ü 15 Kasım'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 4.30 sularında (GMT 1.30) Güneş ve Ay tam hizalı olacak; ondan sadece iki saat önce 2.30'da (GMT 11.30) da Ay Dünya'ya en yakın noktada olacak, 356.500 km kadar.