Şu ana kadar bu organizasyonda 5 şampiyonluğu elinde bulunduran Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nın 2017 sezonuna, 26 Şubat’ta Avustralya’da başlayıp 4 Kasım’da Katar’da tamamlayacak.

Toprak Razgatlıoğlu ise Superstock 1000 Kupası’nda 2 Nisan’da İspanya’da sahne alacak.

2017 Dünya Supersport Şampiyonası’nın taslak takvimi şöyle:

26 Şubat - Avustralya

12 Mart - Tayland

2 Nisan - İspanya-Aragon

30 Nisan - Hollanda

14 Mayıs - İtalya-Imola

28 Mayıs - Büyük Britanya

18 Haziran - İtalya-Misano

20 Ağustos - Almanya

17 Eylül - Portekiz

1 Ekim - Fransa

4 Kasım - Katar