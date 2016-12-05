Şu ana kadar bu organizasyonda 5 şampiyonluğu elinde bulunduran Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nın 2017 sezonuna, 26 Şubat’ta Avustralya’da başlayıp 4 Kasım’da Katar’da tamamlayacak.
Toprak Razgatlıoğlu ise Superstock 1000 Kupası’nda 2 Nisan’da İspanya’da sahne alacak.
2017 Dünya Supersport Şampiyonası’nın taslak takvimi şöyle:
26 Şubat - Avustralya
12 Mart - Tayland
2 Nisan - İspanya-Aragon
30 Nisan - Hollanda
14 Mayıs - İtalya-Imola
28 Mayıs - Büyük Britanya
18 Haziran - İtalya-Misano
20 Ağustos - Almanya
17 Eylül - Portekiz
1 Ekim - Fransa
4 Kasım - Katar