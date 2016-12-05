Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Dünya Supersport Şampiyonası’nın 2017 takvimi açıklandı

Dünya Supersport Şampiyonası’nın 2017 takvimi açıklandı

Dünya Supersport Şampiyonası takvimi açıklandı. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu şampiyonada 26 Şubat’ta Avustralya’dan start alacak.

Dünya Supersport Şampiyonasının 2017 takvimi açıklandı

05 Aralık 2016 16:11

Şu ana kadar bu organizasyonda 5 şampiyonluğu elinde bulunduran Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nın 2017 sezonuna, 26 Şubat’ta Avustralya’da başlayıp 4 Kasım’da Katar’da tamamlayacak.

Toprak Razgatlıoğlu ise Superstock 1000 Kupası’nda 2 Nisan’da İspanya’da sahne alacak.

2017 Dünya Supersport Şampiyonası’nın taslak takvimi şöyle:

26 Şubat - Avustralya

12 Mart - Tayland

2 Nisan - İspanya-Aragon

30 Nisan - Hollanda

14 Mayıs - İtalya-Imola

28 Mayıs - Büyük Britanya

18 Haziran - İtalya-Misano

20 Ağustos - Almanya

17 Eylül - Portekiz

1 Ekim - Fransa

4 Kasım - Katar

Etiketler: Dünya Supersport Şampiyonası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç