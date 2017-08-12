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Dünya Tekvando Şampiyonu Nur Tatar'a kına gecesi

İran asıllı tekvandocu Mehran Askari ile hayatını birleştiren Dünya Tekvando Şampiyonu Nur Tatar Askari için kına gecesi düzenlendi.

Dünya Tekvando Şampiyonu Nur Tatara kına gecesi

12 Ağustos 2017 11:46

İran asıllı tekvandocu Mehran Askari ile hayatını birleştiren Dünya milli sporcu Nur Tatar Askari için Antalya Cam Piramit'te kına gecesi düzenlendi. Kına gecesine, milli sporcu Nur Tatar'ın annesi Birgül Tatar, babası Nizamettin Tatar, ağabeyi Kadir Tatar ile İran'dan gelen damadın annesi Faribay Askari, babası Hasan Askari ile kız kardeşi Mehnuş Askari ve yakınları katıldı.

Türkçe ve Farsça müzikler eşliğinde dans eden Nur Tatar ve Mehran Askari gecede boyunca arkadaşlarıyla halay çekip eğlendi.

Nur Tatar ve Mehran Askari, bugün Cam Piramit'te saat 19.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı düğün töreniyle dünya evine girecek. 


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